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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／昨還在拉票！賴士葆「票不夠」退選總召　待傅崐萁期滿再戰

▲▼傅崐萁、賴士葆參選國民黨團總召。（合成圖／資料照）

▲國民黨團總召之戰落幕。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團即將在1月30日改選黨團總召，立委賴士葆與立委傅崐萁原本兩強相爭，而今（28）日出現轉折，賴透過臉書宣布退選，傅則感謝賴承讓，未來確定將由傅出任總召，任期一年。一位黨籍立委透露，直到昨天賴都還在拉票；黨內知情人士則透露，賴之所以退選，是因為清點支持票數之後，發現很多人未表態相挺，因此不如以退為進、保留實力，爭取下年度總召。

回顧幾天之前，傅崐萁稱自己有地方首長經驗且跟白營溝通順暢，賴士葆則稱國會抗爭頭破血流「沒看到傅崐萁」，雙方明爭暗鬥、互不相讓。但峰迴路轉的是，賴士葆今透過臉書發文，稱得知有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，為不讓大家痛苦投票，「在小我與大我、小愛與大愛之間，選擇退出黨團總召選舉」。1個多小時後，傅崐萁發出新聞稿感謝賴的承讓，讓國民黨團展現團結。

對於峰迴路轉的過程，一位黨籍立委表示，直到昨天賴士葆都還在拉票以及探詢立委的意向，自己也都有接到賴的電話，但真的有不少立委表示「兩大之間難為小」，希望雙方好好協調，不要走到投票那一步。該立委強調，黨團還是要團結一致比較好運作，走到投票那一步就是撕破臉，恐怕留下選舉裂痕，容易被對手見縫插針、偷挖牆腳。

一位黨內知情人士則透露，賴士葆之所以退選，是因為清點支持票數之後，發現很多人未表態相挺，導致他沒有必勝的把握，所以與其火車對撞，不如退一步海闊天空。該人士說，傅崐萁很早就布局總召選舉，選舉期間給予立委候選人大力支援，至於之前放話要參與立法院正副院長選舉，只是「煙霧彈」。

知情人士也說，朱立倫掌握13席不分區立委，而朱跟傅崐萁私交甚篤，之前就已經公開稱讚傅資歷深可以制衡民進黨總召柯建銘；反觀賴士葆則跟趙少康走得近，但近年來不管在四大公投、降半旗哀悼日本首相安倍等議題上，趙都跟黨中央不同調，朱、趙之間早有齟齬，在此情況下，賴難以爭取到黨中央的13票。

▲▼傅崐萁出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委傅崐萁確定擔任新會期國民黨團總召。（圖／記者李毓康攝）

知情人士進一步表示，傅崐萁對參選今年度的總召可說「箭在弦上、不得不發」，因為他接下來要準備參選花蓮縣長，就沒其他時間可以擔任總召，而賴士葆則不急著非得要擔任今年度的總召不可，因此不如以退為進、保留實力，等傅期滿屆退後，再爭取下一年度總召。事實上，賴日前就說過，總召一年一任，跟傅輪流當總召「也是一種可能性」。

對於外傳朱立倫挺傅崐萁，一位黨務高層說，並未聽聞黨中央介入總召選舉，該位高層近日與賴士葆對話時，也只是以個人立場建議賴去衡量局勢，沒有勸退之意。黨內人士說，25日戰鬥藍舉辦立委戰鬥營時，只有9位藍委與賴同框合照，黨中央根本不用介入，自然而然就高下立判。

綜觀全盤局勢，在傅崐萁與賴士葆的總召之爭背後，確實暗藏朱立倫與趙少康的「選邊之戰」。只見朱手握黨主席權柄以及13席不分區關鍵少數，趙揪集「立委戰鬥營」卻自曝其短，氣勢此消彼長下，許多立委衡量局勢以致不願選邊挺賴，況且賴也沒有在今年度總召選舉跟傅決一死戰的必要，不如「退一步海闊天空」。

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