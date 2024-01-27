快訊／竹科電子廠「晚間爆巨響」！不明白煙外洩漫街道　路人急閃避

▲竹科某電子廠深夜傳巨響，白煙籠罩街道。（圖／翻攝自高峰里里長郭朋鑫臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹科學園區某電子廠今（27日）晚間驚傳爆炸聲響，造成高翠路221巷4弄的街道瀰漫濃濃白煙，路人紛紛閃避。當地里長指出，該廠區疑似管線爆炸，造成氣體洩漏，目前煙霧已經散去，但空氣中仍有說不上的異味，呼籲企業高層能嚴格制定流程，「不要逼我們去你們門口拉白布條抗議。」

高峰里里長郭朋鑫指出，晚間7點35分接獲里民陳請指出，住家後方的廠區傳出疑似管線爆炸、氣體洩漏的巨大聲響，嚇得緊閉門窗，想往外跑又怕不明煙霧氣體有毒，請他前去瞭解狀況。他到場後煙霧已經散去，但空氣中仍有些說不上的異味，經了解得知今天是該廠區的歲修日，在做設備調整洩壓。

「旺X電子這樣的處理方式真的很誇張！」郭朋鑫痛批，廠區旁邊就是整排的民宅，廠區要歲修時可能發生的狀況沒有事先告知附近居民，隨意排放出不明的煙霧氣體，伴隨巨大聲響，且持續將近2分鐘。

郭朋鑫強調，當時廠區不斷傳出警報聲響，已造成附近居民嚴重恐慌，「這不是老牌知名企業該有的態度，希望你們高層能嚴格制定流程，不要再讓這樣的狀況發生，不要逼我們去你們門口拉白布條抗議。」