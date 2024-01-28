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社會 社會焦點 保障人權

台中菜販崇拜「小馬哥」　買玩具槍改造想耍帥…膛炸險傷自己

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊男涉改造槍枝，遭警方逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名從事菜販的楊姓男子，有吸食毒品惡習，因崇拜影星周潤發在《英雄本色》中飾演的「小馬哥」，在敵陣中殺進殺出的瀟灑模樣，楊男在網路購買10多把玩具槍、模擬槍，幻想自己是劇中主角，還將其中1把左輪玩具手槍進行改造，但改造過程中引發「膛炸」，警方去年5月間循線逮捕楊男，經鑑定認左輪玩具槍已破損、無殺傷力，但另有1把模擬槍屬查禁的槍型，今年1月依法裁罰1萬元。

台中市刑大去年5月間獲報，31歲楊姓男子有購買大量玩具槍行為，蒐證完備後，持拘票前往楊男南屯區住處，發現屋內有10多把玩具槍，並有紙箱作為靶紙射擊情形，經檢視有1把疑為模擬槍、1把左輪玩具槍有改造及轉輪破損情形，桌上還放有毒品吸食器及少量安非他命。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼楊男持有1把疑似模擬槍（右）、1把左輪玩具槍（左）；警方在楊男住處查扣毒品吸食器及少量安非他命。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

經查，蔡男從是菜販，因對生活不滿，有吸毒情形，又因他對槍戰片情有獨鍾，常幻想自己是「小馬哥」，才從網路購買大量玩具槍，但嫌玩具槍動能不足，自行改造左輪玩具槍轉輪，並裝入火藥來增加槍械殺傷力，在一次試槍過程中，因裝入火藥過多造成膛炸，險些誤傷自己。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊男自行改造左輪玩具槍轉輪，在一次試槍過程中，因裝入火藥過多造成膛炸。（圖／記者白珈陽翻攝）

因警方當場查扣到毒品，遂依毒品罪將楊男逮捕；涉嫌改造的模擬槍、左輪手槍，經鑑定左輪手槍因轉輪已破損，2把槍都無殺傷力，不過另一把為公告查禁的模擬槍，警方近日依槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1裁罰1萬元，並沒收。另涉毒品罪獲緩起訴。

刑大呼籲，具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍，立法院已於去年12月18日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，其中將模擬槍之管制位階，從原本的行政裁罰，提升到刑法來規範。

刑大指出，該條文規定：未經許可製造、販賣或運輸公告查禁之模擬槍者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。警方將會持續強力打擊槍毒，民眾切勿心存僥倖以身試法，警方必定立即打擊、嚴辦到底。
 

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