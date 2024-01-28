外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

▲心理師提到，生活中幾個重大事件發生時，可能成為情感需求轉變的催化劑，容易導致外遇發生。（示意圖／視覺中國CFP）

文／林萃芬

摘自／時報出版《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》

引言：什麼樣的生活重大事件，容易使人們產生外遇的念頭？諮商心理師林萃芬在新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》提到，雖然重大生活事件並不必然導致外遇，它們卻可能成為情感需求轉變的催化劑。這些轉變，如何影響人與人之間最深層的信任和連接呢？

1、有了小孩以後

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諮商的過程中，經歷過太多先生在妻子懷孕期間外遇，曾看過身懷六甲的太太，坐著計程車一個地方、一個地方去找先生，找到之後還被先生咆哮怒罵，委屈到終日以淚洗面、無法入睡，真的很擔心太太會做出傷害自己的行為。也有的太太在孩子出生後，注意力全部轉移到孩子身上，對親密性生活都興趣缺缺，先生一方面覺得自己的重要性都被孩子取代，另方面性需求長期得不到滿足，就給自己合理的外遇理由。

2、失業的時候

根據《美國社會學評論》（American Sociological Review）的調查發現，男性在失業階段，外遇風險最高，機率達到百分之十五，這是因為跟伴侶拿錢，會威脅到潛在的「男性雄風」，外遇就是男性重振雄風的方法之一。

其實無論男性或女性，長期失業在家，很容易對自己失去自信心與價值感，覺得自己一無是處，當人們在工作上失去成就感時，就有可能把注意力轉移到其他可以立即獲得成就感的地方，這個時候發展一段感情，不僅會感受到自己的魅力與價值，同時還能得到溫暖與安慰。

3、交友軟體盛行

交友軟體盛行後，引發很多外遇事件，不少人會透過交友軟體尋找聊天的對象，重新體會談戀愛的感覺，雙方先約出去吃飯、看電影，若是情投意合再更進一步發展關係。

▲不少人透過交友軟體發展外遇。（示意圖／達志影像）



4、生病的之後

不少人在歷經生死關頭後，會頓時感到「生命無常」、「來日不多」，為了把握時間去做「自己想了很久卻一直沒做的事情」，或是覺得「自己都沒有為自己活過」，就有可能會突然做出人生的重大抉擇，放掉以往努力很久的目標，或是率性的辭職，或去談一場不被祝福、不被允許的愛情。

5、家人過世

經歷重要家人、朋友過世之後，有些人會感到特別孤單，覺得沒有人瞭解自己，悲傷失去長期倚靠的精神支柱，伴侶也無法取代對方的重要性，為了找到新的精神寄託，而發展出新戀情。例如，一位與母親關係密切的朋友，因無法面對母親的離世，選擇逃避，並在愧疚和焦慮的交織下，讓他沉溺於外遇的情感中，不斷用焦慮感與愧疚感折磨自己。也有人是受到過世家人、朋友的啟發，看到對方人生留下的遺憾，自己想要避免未來有相同的遺憾，而決定感情出軌。

6、創業的過程

很多人創業後，會渴望得到尊重與仰慕，進而感受成功的價值，倘若伴侶沒有及時改變對待他的方式，就有可能發展出另一段滿足「被仰慕需求」的關係。也有人是創業後，有了新的工作夥伴，雙方常常一起並肩作戰，進而發展出革命的感情。也有人是創業後，需要各種人力與經濟的資源，這個時候，若有人及時伸出援手，基於感恩之心，也有可能發展出戀情。

●伴侶心變及時發現，懂他需求感情升溫

長期相處的伴侶關係，有時候會在重大事件發生的當下，忽略對方的心理轉變，如果覺察伴侶最近的行為模式，或是說話方式跟以前不太一樣，不妨瞭解轉變背後的需求是什麼，及時更新互動方式，或許可以為生活帶來新的可能性。

★本文摘自時報出版《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》，作者林萃芬，諮商心理師，專長感情諮商、外遇後重建信任及親密關係、好眠放鬆、企業及生涯諮商、身心減壓、產後憂鬱情緒壓力紓解、青少年情緒及自我探索諮商、人際及親子溝通⋯等。每段外遇背後，都藏有深層次的心理需求與徵兆。透過引導，將學會如何療癒情感創傷，重新找回自我價值；並深入瞭解外遇背後的心理動機，啟動療癒之路，重建破碎的信任。