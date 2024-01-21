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愛說「我覺得」三字超傷感情！閨蜜一句話點醒：這些判斷沒有邏輯

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

▲很多人愛說「我覺得」三個字，缺乏對事實的資訊搜集與判斷，反而更傷害關係。（圖／CFP）

文／Queenie Kao 高子翎
摘自／悅知文化出版《你是獨一無二，美好且可愛的存在

感覺很重要，但是在感覺之外，學習區分事實和搜集資訊的能力也很重要。

近幾年很紅的MBTI，其中有一個類別，就是區分一個人在判斷事情時，是傾向N（當下的感知與直覺推敲），還是S（搜集客觀事實，擅用邏輯理性）。

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我曾經是一個極度N取向的人，表達時的口頭禪跟許多N人一樣，都是「我覺得」作為開頭，並且十分有自信的認為，這是一個性格特色而已，相信自己的感覺並沒有什麼大問題。

直到後來有一次聚會，與認識多年的好友聊天，在閒聊的過程中，她突然說：「妳會不會覺得過度信任自己的『覺得』了？」我才驚覺，因為她點出的這件事，與我過去在情感經驗中面對爭吵時，另一半對我說出一模一樣的話。

過去曾有個他如此告訴我：「很多『妳覺得』的事情並不是事實，但妳總是會依賴自己的感覺，來傷害我們的關係。」這讓我反省自己的思考模式，其實還有很大的進步與改善空間。

我也發現不少人有相同的問題。像是姐妹與我分享，她「覺得」曖昧對象只在她的訊息上按愛心，就代表對她沒興趣；她「覺得」對方初次約會後到家就沒有繼續聊天，肯定是不夠迷戀她。

當你認真觀察與思考後就會發現，其實這些判斷並沒有邏輯，也不夠全面，因為忽略了「對方現實生活中的性格」、「對方平時有什麼具體習慣」，在不夠了解當事者真實生活的情況下，一切都無法直接斷言。

就像有些人認為，一個男生不停傳訊息給妳，就代表他超級在乎妳，是真心喜歡妳的表現。但，這也是許多海王慣用的招式，他可以一次傳給十個女生分享他的日常。

（備註：「海王」為網路流行用語， 指同時與多數人曖昧的男性，跟「渣男」意思相同。）

▲對方不斷傳訊息，不代表真心喜歡你，很有可能是「海王」的表現。（圖／CFP）

女性在基因演化的過程中，為了要細心多工的照顧家庭成員，天生的設定就是較為敏感與感性的生物，因此我們更容易覺察到自己的感知與情緒。如果在一段關係中，沒有感受到絕對的安全與信任，這份感知也會像偵探一般，開啟地毯式搜索的功能，不錯過任何可疑的證據。

但，你曾靜下心來觀察過，當心中感到不安時，是否會停下來與不安先待在一起，還是會順著不安讓情緒牽引你，把感覺當成事實呢？

那天，因為工作遇見了一個女孩，我們聊完合作內容後，她問我是否能聊聊她自己最近遇到的感情狀況。由於剛才的聊天過程很愉快，她也十分有禮貌且可愛，我便欣然地點頭答應。

她與男友交往多年，對方的個性安靜溫和，具備她喜歡的穩定感。他們從這幾個月開始，幾乎不太聯絡，即使兩人並不是遠距離戀愛，卻只有半個月見一次面，而且每一次都是她主動邀約，如果沒有，男友就彷彿不存在，平時各過各的。但只要她開口，男友都會出現，也都可以找得到人，對於男友的人格她是抱持信任的態度。

女孩：「我最近看到他追蹤了好幾個做特殊按摩的女生IG。」
我：「那妳會想問他嗎？」
女孩：「我不確定耶，我在想，問了他會說實話嗎？還是其實不需要問，讓他保有一點隱私？」
我：「嗯，妳怎麼想呢？」
她說她會再想想，我沒有評論，只有靜靜地傾聽。
接著她說：「其實如果有，我好像也可以接受。因為我沒有想要控制他，我覺得兩個人都是獨立的個體，有選擇人生體驗的自由。」

撇開這件事的對錯，或發生在你我身上的接受程度，我覺得她是一個懂愛人且成熟的人。

第一，她具備冷靜沉著的情緒控管，並沒有因為這些發現而徹底崩潰，被不安的感覺牽制，在尚未確定事實前就導向不信任，讓小劇場無限演出。

第二，她下意識的出發點不是「對方怎麼可以這樣對我」，而是「嗯，真好奇對方為什麼那麼做，也許有什麼原因」。

第三，她尊重一切，並不是束手無策的消極反應或無助隱忍，也不會焦慮且迫切的要一個真相，而是從現況來反思自己與關係的未來走向。這是一個內在十分強大的人才會有的反應。

後來她告訴我，男友主動跟她分享是因為好奇心驅使，所以想觀察看看那些特殊行業的IG，沒過多久就退追了。
我想成熟的愛是給予信任，理性且智慧的，沒有綑綁的溫柔對待。我們的感覺很重要，但是在感覺之外，學習區分事實和搜集資訊的能力也很重要。

這幾天，我又重新做了一次MBTI的測驗，雖然我仍是N傾向，但已經從70％的N變成59％，S的比例增加了不少。

成熟的大人會隨著情況，依據當下最適合的方向去彈性調整，不讓思維陷入僵化。

▲▼《你是獨一無二，美好且可愛的存在：40篇尋愛旅程中，遇見自己的勇氣練習》（圖／悅知文化）

★本文摘自悅知文化出版《你是獨一無二，美好且可愛的存在：40篇尋愛旅程中，遇見自己的勇氣練習》，原文標題〈我們最愛說「我覺得」〉。作者Queenie Kao 高子翎，文字創作者、社群KOL、女孩們情路上的軍師小姊姊，解開8萬粉絲心中的結，引領在關係中迷路的你。

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