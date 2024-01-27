「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

▲作家提出許多重視儀式感的好處和方法。（圖／時報出版）

記者林育綾／台北報導

每到節慶「儀式感」一詞的曝光率就更高，而作家高瑞灃提出許多重視儀式感的好處，例如比起心靈雞湯，儀式感會帶來更加強烈的自我暗示，生活越是忙碌，越要好好愛自己。而在親子關係方面，有儀式感的家庭，也更容易培養出幸福感強的孩子。

高瑞灃撰寫《儀式感》一書，如今由時報出版再版。有關「儀式感」一詞，在經典名著《小王子》也提過，狐狸要小王子在固定的時間與牠會面，當小王子詢問狐狸「儀式究竟是什麼？」而狐狸告訴他，「它就是使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高瑞灃說，「儀式就是透過需要耗費一些時間與精力的動作，來表達你認為非常重要的意願或訴求，或是透過特定的形式來體現某件事具有重要的意義。」

而台灣人的生活其實是很有儀式感的，除夕夜吃年夜飯，中秋節吃月餅，端午節吃粽子，冬至吃湯圓，每個地方都有各自的特色菜；還有特定時刻、行之經年的儀式，生日吃蛋糕，情人節送巧克力，聖誕節交換禮物等。

他也認為，「儀式感」和金錢、地位無關，不見得是多大的事，是在有限的能力與條件下，把將就的日子過成講究的生活。儀式感或許無法帶來幸運，但因為儀式感而起的自覺，會使人開始思考生活、了解自己，進而重塑人生價值與意義。而相比起心靈雞湯，儀式感會帶來更加強烈的自我暗示，提醒自己「生活越是忙碌，越要好好愛自己。」

▲高瑞灃認為，有儀式感的家庭，更容易培養出幸福感強的孩子。（圖／時報出版）

在家庭、親子關係上，儀式感也是給孩子最好的禮物，「有儀式感的家庭，更容易培養出幸福感強的孩子。」他認為，儀式感代表著父母的愛，在愛裡長大的孩子，才能擁有愛人的力量；孩子需要的是陪伴與愛，金錢或許是必要條件，但不是唯一的條件，家裡的味道是成年以後幸福記憶的來源，很多美好的記憶都和儀式有關。

《儀式感：把將就的日子過成講究的生活》如今發行新版，由時報出版在1月30日發行，讓讀者能在農曆春節期間透過增添儀式感，為生活增加幸福感。

▼《儀式感》新版將於1月30日上市。（圖／時報出版）