被民眾黨推選立院副院長　張啟楷：以維持黨的政黨主體性

▲民眾黨立委張啟楷。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院昨日舉行正副院長選舉，代表國民黨角逐正副院長的立委韓國瑜以54票當選，下午舉行副院長選舉，民眾黨8席全投給民眾黨立委張啟楷。對此，張啟楷表示，民眾黨全體8位立委達成共識，一致將票投給他，以維持民眾黨的政黨主體性，相信將來能繼續扮演中堅角色，在國會質詢、議事及跨黨派合作上，以達到政黨和解、社會和解之全民最大福祉。

張啟楷表示，今天（2月1日）是第11屆立法院立法委員的報到日，正式成為中華民國最高國會殿堂的國會議員，為全民謀福祉、為民眾把關政府。雖然是新科立法委員，但對於立法院他是一點也不陌生，因為民國七十幾年台灣民主運動最風起雲湧時，他就是第一線的國會記者，更曾以「中央政府總預算系列報導」獲得1994年吳舜文新聞獎首獎。因此，他對於政府「財政紀律」之要求，已經有超過30年之經驗，可說是倡議政府財政紀律的先鋒。

張啟楷說，更重要的是，今天遇到了許多熟識的好朋友，大家一同在國會殿堂重逢，無論藍綠哪個黨派，全立法院近四分之一以上的立法委員同仁，都曾經是他節目的座上賓，因此相信未來無論在國會質詢、議事及跨黨派合作上，都能夠有良好的互動與默契。

張啟楷指出，今天上午報到後，他也立刻登記了立法院交通委員會及經濟委員會的質詢，期望與團隊能以即戰力，為國民爭取權益、把關政府即提供最佳服務。到了下午立法院副院長選舉中，民眾黨全體8位立法委員達成共識，一致將票投給他，以維持民眾黨的政黨主體性，相信將來能繼續扮演中堅角色，在國會質詢、議事及跨黨派合作上，以達到政黨和解、社會和解之全民最大福祉。