28歲女當「職業伴娘」多達60次！曝入行眉角：新娘會要求素顏

▲一名28歲女子兼職「當伴娘」，2年內已參加高達60多場婚宴。（圖／擷取自微博）



圖文／CTWANT

出租一日伴侶已經不稀奇，大陸現在流行的是「租借伴娘」服務，一名28歲的雷姓女子除了正職工作之外，副業就是「當伴娘」，每個月還能增加近萬元收入，2年內已接下60多筆訂單。

根據陸媒報導，看好伴娘市場的雷女自2022年起，以300元至800元人民幣（約新台幣1322元至3524元）不等的費用「出租自己」，至今已當過高達60多次的伴娘，比起她的正職工作，她更喜歡這份兼差，「我很喜歡婚禮的氛圍，既可以賺錢，還可以見證別人的幸福時刻。」

雷女透露，平均每個月她都能接到3筆訂單，2年內已透過伴娘服務賺取上萬元人民幣，不過這份工作其實不輕鬆，除了需要時刻注意新娘的儀容外，還要幫忙拿捧花、遞戒指，由於與新娘是僱傭關係，參加婚禮時必須格外謹慎，自然心理壓力也會比較大。

雷女指出，事實上職業伴娘也有許多眉角，有些新娘會擔心被伴娘搶風頭，因此會特別篩選或提要求，「我通常會和新娘溝通，需不需要我畫淡妝，如果對方要求我素顏的話，我也會素顏」，而像是生肖也要納入考量，不能與新人相沖，否則會觸犯結婚禁忌。

另外，許多新娘不願意讓親友知道，伴娘是租來的，因此會要求兼職伴娘一定要是同鄉，「有的新娘認為本地人沒有外地口音，就不會被家人發覺。」

雷女笑稱，她的個性是自來熟，只要與客戶一見面馬上就能熱絡聊天，因此從未「穿幫」過，建議如果想入行個性要外向，且最好身上不要有紋身，未來如果自己有了結婚的打算，她也不介意找兼職伴娘。

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