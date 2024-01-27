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YTR質疑偏頗！他喊話吳子嘉「侯贏柯」送百萬　2男選後真送錢了

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

文／CTWANT

《美麗島電子報》先前被一名暱稱「有一說一」的YouTuber質疑所做的民調偏頗，對方甚至喊話要賭1百萬，證明柯文哲票數「不會低過侯友宜」，沒想到大選結果出爐，侯友宜排行第二，這名YouTuber真的「願賭服輸」，把1百萬現金送到吳子嘉公司，但吳子嘉不願收下，並以「遺失物」報警處理。

《三立新聞網》報導，警方趕緊抵達美麗島電子報的公司後，隨後小心翼翼將「可疑物品」帶回車上，不過打開一看，裡頭居然是一整疊鈔票。據了解，當時有兩名男子，拿著紙袋來到了美麗島電子報的公司登記地址，說要拿東西給「吳董」，但卻交代不清，裡頭裝的是什麼，直到警方到場才發現，裡面裝的是白花花的鈔票，而且金額高達100萬元 。

根據員工表示，當時有聽到「有一個說什麼一哥，還是易哥之類的」，但員工不知道是誰，奇怪的是，他們還攝影，然後東西丟著就走。就連員工也一頭霧水，不過事後了解，這整起事件似乎和日前YouTube上的一段影片有關聯。

原來，一位匿名YouTuber「有一說一」在選前表示，「吳子嘉，我目前有內部消息，我知道你的民調是怎麼做出來的，或許一切合規，但絕對是我聽過合呼規則裡面最偏頗的民調」。

這名YouTuber不滿總統大選前14天，美麗島電子報刊登的民調指出，侯友宜得票率將勝出柯文哲10%左右，「有一說一」喊話要「拿出身家」，向吳子嘉證明，「只要侯友宜在1月13日的票，多阿伯（柯文哲）一票，我就送100萬現金到你的辦公室，然後拍影片」。沒想到大選結果出爐，侯友宜排行第二，1百萬也真的送到美麗島電子報辦公室。

面對突然送上門的一百萬元，董事長吳子嘉則表示，自己毫不知情，「我不知道這個，因為我不在現場，就是一個遺失物嘛，就（交給）警察處理了」，因為民調分析卻引來激烈支持者拿出1百萬元，這對吳子嘉來說，恐怕也是頭一回。

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