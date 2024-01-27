再續前緣？民眾黨4年前支持游錫堃　他曝：游當年3度拜訪白黨團

▲立法院長游錫堃。（圖／立法院提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院將在2月1日選出新一屆的正副院長。由於本屆藍綠白呈現三黨不過半的局勢，因此，擁有8席立委的民眾黨團，其投票意向將左右正副院長的選舉結果。對此，媒體人黃揚明今（27日）表示，四年前民進黨推出的立院龍頭人選游錫堃，即在院長選舉前後，共計3度拜訪民眾黨團，尋求並感謝民眾黨團的支持。

根據2024大選的結果顯示，在113席的立委選舉中，泛藍陣營取得54席、綠營取得51席，藍綠兩黨皆不過半的情況下，擁有8席立委的民眾黨，或成為本屆國會的關鍵少數。

民眾黨日前表示，黨團會以「團進團出」的方式投下選票，並邀請藍綠陣營有意角逐正副院長的人選至民眾黨團，進行閉門的國會改革政見發表會，也將以此決定民眾黨團的投票意向。

三黨皆不過半的局勢下，面對即將迎來的立法院正副院長首戰，各陣營之間會如何競合，已然成為眾所矚目的焦點。黃揚明提到，2020年1月11日總統大選結果揭曉後，1月20日立法院臨時會結束。接著1月23日是小年夜，當年要競選立法院長的準立委游錫堃，特別前往民眾黨中央黨部拜會民眾黨主席柯文哲。

此外，黃揚明還指出，1月31日游錫堃、蔡其昌聯袂拜會民眾黨團、時力黨團尋求支持。

然而，2020年2月1日第十屆立委就職，游錫堃獲得73票（含民眾黨、時力支持），與蔡其昌當選立法院正副院長。

黃揚明說，2月7日游錫堃三度拜會民眾黨團，不過這次是至民眾黨團謝票。他強調，「四年前游錫堃為了尋求院長支持，拜會民眾黨的次數，選前2次、選後1次。」