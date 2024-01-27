柯建銘曝民進黨曾提調查、聽證權　僅一會期就遭國民黨杯葛1040次

▲立法院議場。（ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

立院龍頭之爭激烈，民眾黨團拋出國會改革4主張。民進黨團總召柯建銘26日列出7張表格，內容為民進黨推動國會改革進程，表格顯示，民進黨自國會全面改選就推動相關改革方案，但多次遭到國民黨阻擋，光第八屆會期就在院會、程序委員會杯葛多達1040次，一直到2016年全面執政，才成功推動立院組織法及公職人員利益衝突迴避法修正。

民進黨團1997年就曾成立立法院改造規劃小組，提出立法院改制方案，包含立法院組織法、各委員會組織規程、議事規則之修法，但草案遭到國民黨封殺、被退回程序委員會7次。

民進黨團在第六屆國會也成立國會改革專案小組，推動立委行為法、立法院職權行使法有關調查權部分；而在第七屆國會，民進黨推動陽光國會相關修法，最終成功修正立院職權行使法，議案協商會議全程錄音、錄影、紀錄及併同協商結論刊登公報（事後公開）。

但該屆國會中，民進黨時任立委翁金珠國會改革相關提案同樣遭到國民黨封殺，立院職權行使法的國會調查權部分，被阻擋在程序委員會96次、立法委員行為法（雙重國籍查核）109次、黨團版公職人員財產申報103次。

民進黨自1992年國會全面改選開始，就接續提出國會改革相關主張，包含調查權與聽證權相關修法，卻被國民黨一路阻擋，自第八屆以來，民進黨所提17件國會改革修法案在程序委員會、立法院會遭到國民黨杯葛高達1040次。

立院議事紀錄顯示，直到2016年民進黨完全執政，立法院組織法成功修正，包含電視網路全程直播院會、委員會及黨團協商，也有專屬國會頻道，並修正立院會議錄影錄音管理規則及公職人員利益衝突迴避法等。