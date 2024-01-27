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泰勒絲遭AI深偽色情照「流量飆破4700萬次」　白宮怒：應立法解決

▲▼泰勒絲。（圖／路透）

▲泰勒絲遭人惡意使用AI技術偽造性影像。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國天后級流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）日前遭人惡意利用人工智慧（AI）技術，製作出的深偽色情圖片，並且在社群平台X（前身Twitter）上被瀏覽超過4700萬次。儘管帳號已經被封，但白宮仍於26日嚴正譴責，此事非常令人擔憂，敦促國會立法遏制。

根據天空新聞報導，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，網路上流傳的假泰勒絲色情照片「非常令人擔憂」（very alarming），社交媒體公司須「在執行各自的規範方面發揮重要作用」。她敦促美國國會就此問題立法。

▲▼美國天后級流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

▲泰勒絲登2024年金球獎典禮。（圖／路透）

報導稱，泰勒絲的不雅照據信是使用AI生成偽造的，本周在社交媒體上廣泛散播，其中一張照片在X上被瀏覽超過4700萬次，隨後發布照片的帳戶被封鎖刪除。專門檢驗深偽內容（deepfakes）的組織Reality Defender表示，已經追蹤到大量未經同意的描繪泰勒絲的色情內容，大多是在X上，但也存在於Meta旗下的Facebook和其他社交媒體平台上。

Reality Defender研究員發現，有數十種不同的AI生成圖像，被分享最多的是與足球有關的，圖片上是被塗了顏料或渾身是血的泰勒絲，不只將她物化，在某些情況下，甚至對深偽照片上的她進行暴力傷害。

尚皮耶表示，「我們將極盡所能處理這個問題。」她說，「因此，雖然社交媒體公司在內容管理方面會自行做出獨立決定，但我們認為，在執行平台規範方面也要發揮重要作用，以防止錯誤訊息或真實人物未經同意的親密圖像擴大傳播。」

▲▼美國天后級流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

▲泰勒絲在洛杉磯出席《泰勒絲：時代巡迴演唱會》演唱會電影的首映會。（圖／路透）

這位白宮發言人還補充，對造假圖像的執法不力所造成的影響，往往不成比例地集中於女性身上。研究人員表示，近年來，隨著用於製作此類圖像的技術變得更容易獲取和使用，深偽圖像的數量明顯有所增加。

AI科技公司DeepTrace Labs於2019年發布報告指出，裸露圖像絕大多數被用來對付女性。報告還稱，大多數受害者都是好萊塢演員和南韓流行歌手。社群平台X於26日聲明，公司正積極刪除所有被識別出的圖像，並對發布這些圖片的帳戶採取適切措施，「我們正在密切關注這一情況，以確保任何進一步的違規行為立即被解決，並刪除相關內容。」

與此同時，Meta也在一份聲明中表示，強烈譴責這些「出現在不同網路服務上的內容」，並已努力將其刪除。Meta承諾，「我們將繼續監看平台上的違規內容，並將在必要時採取適當行動。」天空新聞已向泰勒絲方面提問，但暫未獲得經紀人回應。

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