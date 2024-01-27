　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

▲▼ 阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生艙門在半空脫落的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 波音737 MAX 9因艙門脫落意外停飛，26日首度恢復載客。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9發生艙門在半空脫落的事件，同款客機停飛檢查3周後於26日復飛，營運長親自坐鎮引發意外的內嵌式艙門（door plug）門邊座位，但部分乘客仍不免擔憂。

根據CNN，阿拉斯加航空1146號航班於當地26日下午近4時自西雅圖起飛，前往聖地牙哥，這是5日1282號航班艙門脫落事件過後，美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛同款飛機以來，737 MAX 9首度載客飛行。

該公司營運長馮謬蘭（Constance von Muehlen）親自搭乘這架航班，更坐在內嵌式艙門旁的座位，展現對自家飛機的信心。

不過，乘客埃格伯特（Sarah Edgbert）抵達登機門看見媒體記者以前，並不知道自己將搭乘的是737 MAX 9，坦承起初對此感到焦慮，但後來意識到事發後經過一連串測試，「這可能是目前最安全的飛機。」

乘客肯特（Kent）也表示，「我不會為此改變我的習慣，希望不會有壞事發生。」乘客鮑曼（Doug Bowman）也是經媒體得知自己將登上一架737 MAX 9，但他有要事必須趕赴聖地牙哥。

自737 MAX 9停飛以來，阿拉斯加航空及聯合航空（United Airlines）每天有數百個航班取消，而他們提供的數據有助FAA及波音公司改善檢查程序，確保飛航安全。

ET快訊
快訊／同車吃尾牙嚴重車禍！　3命危1重傷
桃園男女「忘情激吻」撞車！　傻眼畫面曝
新北驚見「鴕鳥亂跑」！　路邊賣萌討食
蔡壁如現身感恩餐會！　與柯文哲互動熱絡：中部比較溫暖
快訊／南港展覽館擠爆！　人潮卡5分鐘「完全動不了」
情侶車內激吻忘我！　「人車一體」親上前車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

親台前吐瓦魯總理索本嘉連任議員　將角逐新總理

情侶揪妹子激情3P「嗨到一半突分手」　她愣在床上全裸尬爆

寄居蟹不住貝殼了！　專家：全球逾6成把「人造垃圾」當成家

波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

慘遭中學生拿石塊猛敲頭！韓美女議員「今天出院」：盼法律還公道

7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！病情急速惡化　恐無法逮捕

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

親台前吐瓦魯總理索本嘉連任議員　將角逐新總理

情侶揪妹子激情3P「嗨到一半突分手」　她愣在床上全裸尬爆

寄居蟹不住貝殼了！　專家：全球逾6成把「人造垃圾」當成家

波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

慘遭中學生拿石塊猛敲頭！韓美女議員「今天出院」：盼法律還公道

7人自助餐吃到飽　竟把10公斤海鮮「拿到飽」帶回家

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！病情急速惡化　恐無法逮捕

快訊／4人同車要去吃尾牙！中壢慘遇嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

私約網友約見面？　侯友宜急澄清「臉書被冒用」已報警處理

宿舍免費住！餐飲業「北漂專案」搶人才　這家每月再給3千元津貼

打卡花蓮版「霍爾的移動城堡」！魔法屋氛圍＋夢幻落羽松有夠好拍

快訊／國1鼎金聯結車衝破護欄！半個車頭騰空懸掛　驚險畫面曝

綠委控白營想搞「密室協商」　黃國昌嗆：偏好柯建銘私下喬的惡習？

胡瓜被地方媽媽狂蹭　阿翔主謀遭大哥巴頭

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

6款「檀香調」洗沐清單給邁入成熟的你　Dior曠野之心、凱嵐蠟燭最好評

男女忘情喇舌追尾前車　2車KISS畫面曝...網友：這吻加值了

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

日車站傳出「恐怖誦經聲」旅客嚇傻

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

韓議員「狂捏娜美的奶」還被控性騷女助理

氮氣死刑過程曝　監獄官員也震驚

快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

桐島聰逃亡49年癌末入院自首：逮捕我吧

15歲少女遭3男拐出校外　星巴克廁所輪流性侵

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

日通緝犯「桐島聰」剛投案就命危！恐無法逮捕

即／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕

聞魚味就過敏　他搭機關廁所11小時

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

7人去吃到飽　竟把10kg海鮮「拿到飽」帶走

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面