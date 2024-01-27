波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

▲ 波音737 MAX 9因艙門脫落意外停飛，26日首度恢復載客。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9發生艙門在半空脫落的事件，同款客機停飛檢查3周後於26日復飛，營運長親自坐鎮引發意外的內嵌式艙門（door plug）門邊座位，但部分乘客仍不免擔憂。

根據CNN，阿拉斯加航空1146號航班於當地26日下午近4時自西雅圖起飛，前往聖地牙哥，這是5日1282號航班艙門脫落事件過後，美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛同款飛機以來，737 MAX 9首度載客飛行。

該公司營運長馮謬蘭（Constance von Muehlen）親自搭乘這架航班，更坐在內嵌式艙門旁的座位，展現對自家飛機的信心。

#AlaskaAirlines COO Constance von Muehlen onboard the first #Boeing737Max 9 to fly with passengers after three-week grounding... https://t.co/kBjxxjuLpk — Aviation Figures (@AviationFigures) January 27, 2024

不過，乘客埃格伯特（Sarah Edgbert）抵達登機門看見媒體記者以前，並不知道自己將搭乘的是737 MAX 9，坦承起初對此感到焦慮，但後來意識到事發後經過一連串測試，「這可能是目前最安全的飛機。」

乘客肯特（Kent）也表示，「我不會為此改變我的習慣，希望不會有壞事發生。」乘客鮑曼（Doug Bowman）也是經媒體得知自己將登上一架737 MAX 9，但他有要事必須趕赴聖地牙哥。

自737 MAX 9停飛以來，阿拉斯加航空及聯合航空（United Airlines）每天有數百個航班取消，而他們提供的數據有助FAA及波音公司改善檢查程序，確保飛航安全。