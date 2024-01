波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

▲ 波音737 MAX 9因艙門脫落意外停飛,26日首度恢復載客。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9發生艙門在半空脫落的事件,同款客機停飛檢查3周後於26日復飛,營運長親自坐鎮引發意外的內嵌式艙門(door plug)門邊座位,但部分乘客仍不免擔憂。

根據CNN,阿拉斯加航空1146號航班於當地26日下午近4時自西雅圖起飛,前往聖地牙哥,這是5日1282號航班艙門脫落事件過後,美國聯邦航空總署(FAA)下令停飛同款飛機以來,737 MAX 9首度載客飛行。

該公司營運長馮謬蘭(Constance von Muehlen)親自搭乘這架航班,更坐在內嵌式艙門旁的座位,展現對自家飛機的信心。

