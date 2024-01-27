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Toyz控警站旁邊看！他曝現場畫面「警察到了超哥還在打」揪1點很怪

記者施怡妏／綜合報導

Toyz遭毆事件掀起討論，他26日直播回顧整起案件經過，更是直言「不知道警察在幹嘛」，員警到場時還有人出手攻擊他，對此，大安分局回應，沒有人持械攻擊，員警到場時攻擊也已經停止。就有網友PO出現場影片，員警已經到場，但是超哥仍未停手，警察也沒有上前阻止或是保護Toyz。

▲▼ 。（圖／翻攝自傅肌YT）

▲警察到場，超哥仍未停手。（圖／翻攝自傅肌YT）

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有網友在PTT發文，「大安分局你要確定耶？」貼出實況主「傅肌」的現場影片，警察來的時候，超哥並沒有馬上停手，警察下車後走到旁邊，超哥的朋友才將他拉開；最讓原PO疑惑的是，「警察到了，也沒有去阻止或保護倒地上的人，而是走到旁邊，警察還越退越後面，就這樣放地上的人繼續被包圍，完全不擔心再次圍毆」。

後續有更多員警到場，超哥則是站在旁邊觀看，原PO表示，「你以為超哥是被上銬了，所以警察才放他在那邊晃，沒人理他嗎？沒有啦，還可以口渴喝水，大安分局你要確定耶？怎麼從頭到尾看起來就是你們很清楚這人很大尾很有背景？而且這個人也馬上交保馬上飛出國」。

▲▼ 。（圖／翻攝自傅肌YT）

▲▼超哥站在一旁觀看。（圖／翻攝自傅肌YT）

▲▼ 。（圖／翻攝自傅肌YT）

貼文底下湧入許多網友留言，「這個小警察內心也不敢制止吧，一群人對一個警察」、「警察為何可以這樣不專業」、「有點扯，如果現場小員警畏懼超派還可以理解，但事件已經過了幾天可以充分釐清狀況，影片也不是今天才有，分局還這樣回應是啥小？」「現行犯差點打出人命，還能在警察前大搖大擺晃」、「警察完全知道超哥岳父岳母，誰敢動？」

對此，根據《三立新聞網》報導，大安分局26日深夜回應，Toyz的說法與事實有出入，員警到場的時候，攻擊已經停止，超哥也直接坦承動手，承辦員警事後調閱監視器、密錄器及直播畫面等影像，也通知出腳的超哥助理到案，且畫面中沒有持器械攻擊的情況發生，加上超哥滿手鮮血，因此認定是徒手攻擊。

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