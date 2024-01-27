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大陸 大陸焦點 特派現場

知名藝人夫妻「最凄慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警

▲▼《功夫》黃聖依。（圖／翻攝自微博／黃聖依）

▲夫婦楊子、黃聖依。（圖／翻攝自微博／黃聖依）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名藝人夫婦楊子、黃聖依到抖音網紅「表哥（覃進展）」的直播間帶貨，但這卻引發了後續的一連串事件。某臘肉品牌的王姓女負責人吐槽，她是奔著明星帶貨去的，還在溝通時把楊子、黃聖依夫婦的直播寫進了合同裡，甚至為此準備了價值170萬元（人民幣，下同）的臘肉產品，結果只賣出去1單，且沒能與楊子、黃聖依兩人同框。

據《紅星新聞》報導，王女是某臘肉品牌的負責人，2023年12月，她在抖音上看到一條直播招商廣告，經過考察後，他們與上海晟宸澤廣告傳媒有限公司（下稱「晟宸澤傳媒」）簽訂了合同。

「晟宸澤傳媒說他們請明星來做直播、代言是非常容易的」，王女表示，他們交了10萬元的坑位費，對方承諾做兩場大主播直播帶貨+一些小主播直播帶貨，並且保1:14，也就是保底140萬元的銷售額，否則等比例退款。

王女回憶當時的情景，「因為我們的（產品）是臘肉，年前是最好賣的，我就比較急，他們當時說交了錢就會安排一些小主播來播，大概能完成30%的銷售額；大主播能做50%，還剩下20%會交給第二場大主播返場直播。」

合同顯示，晟宸澤傳媒提供直播帶貨服務，每場直播藝人為行業頭部達人，助力嘉賓為明星。其中，第一場直播時間為1月16日，由網紅「表哥（覃進展）」、藝人黃聖依和楊子直播；第二場的時間及藝人嘉賓待定。

不過，直播的進展沒有晟宸澤傳媒此前承諾得那麼順利。王女說，「他們先是說要準備大場直播，來不及做（小主播的）直播了；結果到大場直播，我們的品只在早上播了2分鐘，而且只有覃進展在，沒有黃聖依和楊子。我當時問了，他們說我們的品下午會返場，然後才有同框，結果一直等到晚上，我們的品沒有再出現過。」

王女表示，晟宸澤傳媒曾提醒過他們爆單的問題，於是他們準備了價值170萬元的臘肉產品，這些產品的保質期為180天，但最終只賣出去1單，銷售額約100餘元。

「說好了要播的沒播，承諾的比例沒完成，晟宸澤傳媒已經沒有能力執行這份合同了」，王女稱，他們要求解約退款，但被晟宸澤傳媒方面一拖再拖。

1月中旬，王女趕往晟宸澤傳媒在上海市的辦公地，但發現其辦公室內沒有員工，且有經歷相似遭遇的品牌商家也在這裡蹲守。

王女稱，他們成立了一個群組，從最新的統計結果來看，共涉及71個商家。其中，與部分商家簽約的是上海好媽媽影視發展有限公司（下稱「好媽媽影視」）。

近日，這些商家們陸陸續續在網上發聲，引發了廣泛的關注。1月25日，黃聖依工作室發表聲明稱，1月16日，黃聖依和楊子是應抖影文化傳媒（上海）有限公司（下稱「抖影傳媒」）的邀請，作為嘉賓到「表哥（覃進展）」的直播間助力推介帶貨。

黃聖依工作室強調稱，兩人沒有作出過任何形式的招商等授權以及任何保量等承諾，且兩人全面履行完成了合約內容，包括約定的直播時長、需以嘉賓身份助力推介30個指定產品等。

「對於任何未經授權使用黃聖依、楊子肖像或名義進行任何形式的商業活動，我方將堅決追究其法律責任」，黃聖依工作室稱，他們已第一時間敦促抖影傳媒對各商家、各品牌方嚴格履約，及時妥善處理善後事宜。

另外，王女表示，她已經報警。還有人代表60餘名商家報警稱，他們支付了3000多萬元的直播服務費，但銷售額沒能達到合同規定的最低金額，且相關公司拒絕按合同退款，他們認為相關公司涉嫌合同詐騙。

1月26日，負責該案的警員表示，該案已受案，現正處於偵查階段。

被指控涉嫌合同詐騙的公司相關負責人表示，1月16日這一場直播的數據確實不佳，但他們的合同不是針對單場直播的，後續還會為這些商家安排其他直播場次，他們沒有跑路。

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