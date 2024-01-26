被「騙扁小子」詐走30萬？　孫鵬狄鶯出庭喊冤...還扯出張小燕

記者黃哲民／台北報導

「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）被控2018年間，向有牌律師郭上維借名為藝人孫鵬、狄鶯夫妻的獨子孫安佐打官司收16萬元，並騙取文件翻譯費13萬元，涉犯《律師法》與詐欺等罪嫌，台北地院今開庭，孫鵬夫妻出庭證稱郭的確有出面處理訴訟事務，但他們從沒見過介紹郭辯護的中間人「宋學仁秘書Amanda」，也不確定是否為黃所假扮。

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，2人26日到台北地院出庭作證，自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬與狄鶯今（26日）開庭前受訪，頻頻強調他們自認沒受騙也沒提告，不清楚為什麼要當證人，「他（黃琪）騙別人跟我們沒有關係」，狄鶯更說很討厭上法院、希望別再為此出庭，還搞笑對記者說「鏡頭靠太近我會變醜耶，把我拍漂亮一點！」

黃琪的辯護律師聲請隔離訊問，孫鵬首先應訊說2018年3月兒子在美國闖禍被收押，他們夫妻趕去美國留在當地處理，同年5、6月間，兒子案件上訴賓州聯邦法院時，有1個自稱「宋學仁」的人用通訊軟體主動敲他，自稱妻子是張清芳，表示關心他們夫妻處境，若能力所及願意幫忙。

▲「騙扁小子」黃琪（白上衣，本名黃照岡）因涉犯《律師法》等罪嫌，26日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬說，不久就出現1位Amanda自稱宋學仁祕書、奉命來協助他們，他們夫妻從沒見過這位「宋學仁」及「Amanda」本人，但狄鶯曾打電話給資深藝人張小燕查證，小燕姊回覆「宋大哥的人真的很好」。

孫鵬說和老婆都沒懷疑這位「宋學仁」的真假，且Amanda確實幫很多忙，例如兒子2018年12月將被美方驅逐出境，狄鶯提前10天啟程回台準備，Amanda替他訂飯店、買火車票，還精準掌握遣返航班，順利安排他與兒子同機回台，座位更在兒子前後排。

此外，Amanda推薦回台可找郭上維與另1位薛姓律師，處理孫安佐返台後續訴訟。孫鵬說，其實本想找知名律師謝震武，但看在宋學仁祕書的份上，就採納對方建議，飛機過境香港機場暫停時，郭上維就站在機艙門前的空橋表明身分迎接他和兒子，抵台後更一路陪著去士林地檢署報到。

檢方起訴指稱，黃琪冒充張清芳前夫宋學仁的祕書，宣稱可介紹律師給孫鵬夫妻處理孫安佐官司，但黃其實是向郭上維借名接案，無照代寫相關訴狀，並向孫鵬夫婦收取律師費、美國法院訴訟文件翻譯費共30萬餘元。檢方今反覆追問孫鵬，能否確認Amanda就是黃琪假扮。

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，2人26日到台北地院出庭作證，自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬一臉無奈表示從沒見過Amanda，他哪曉得誰是誰，邊說還邊東張西望「Amanda有在現場嗎？」他把16萬元律師費匯到Amanda指定帳戶，沒再跟郭上維對帳，但他覺得郭是很進入狀況的律師，即使兒子被士檢起訴後決定換律師，他和老婆仍不覺得被郭欺騙，反而是郭最後透露僅收到6萬元律師費，且不知Amanda收費13萬元翻譯費

孫鵬說，想把美國法院訴訟文件翻譯成中文給後手律師參考，因信任Amanda能趕快處理好，所以直接委託對方，結果沒辦成，Amanda還宣稱能安排兒子留學英國與移民，要價250萬元英鎊，幸好他沒錢才沒上當，這2件事有被欺騙的感覺，但老婆說不計較。

黃琪的辯護律師問孫鵬日後會不會再委任郭上維打官司，檢察官立刻異議這是假設性問題，孫鵬苦笑回答「我可以假設我不要再遇到這種事嗎」。庭外受訪時，孫鵬戲稱這件衍生的訴訟「比我兒子的故事還精彩，好像八點檔劇情，應該可以拍成電影」。

狄鶯接著應訊說辦案人員說黃琪就是Amanda，她才知道黃琪曾騙過前總統陳水扁的事蹟，不禁自嘲「太厲害了，我跟陳水扁同等級」，但她其實不知道黃琪是不是Amanda，也不覺得受騙，因為在美國時，「宋學仁」替她安排，2、3天就見到在押的兒子，正常流程至少要2周，連美國當地律師都辦不到。

▲有牌律師郭上維被指借名給「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）無照接案，26日到台北地院出庭不認罪，感謝藝人孫鵬、狄鶯夫妻證詞對他有利 。（圖／記者黃哲民攝）

被檢察官追問當年許多細節，狄鶯說很多記不清，「請原諒我62歲了」，何況當年她掛念兒子安危，只負責聽老公交代、付錢跟擔心這3件事，其他都沒心情管。法官問她為何相信「宋學仁」是本人，狄鶯聲稱跟張清芳是好友但沒聯絡方法，她問小燕姊求證，「不然法官下次可以找小燕姊作證，不要找我」。法官結束將近3小時庭訊，諭知擇期再開庭。

現年31歲的黃琪本名黃照岡，曾犯下多件詐欺案被判刑，包括冒充國泰集團、頂新魏家等富二代，打電話騙取折扣價入住高檔飯店用餐、申辦信用卡「黑卡」盜刷等。2008年他年僅16歲時，自稱資歷逾10年的塔羅牌大師，騙時任總統陳水扁找他算命而聲名大噪，被稱為「騙扁小子」。

本案源於孫鵬夫妻獨子孫安佐於2018年3月在美國讀高中時，向同學放話要用槍攻擊學校，被當地警方查扣他非法持有的1把手槍與1600多發子彈，當時18歲的孫安佐被控觸犯恐怖威脅等罪被關押238天，獲釋後被驅逐出境，同年12月11日由美方移民官押解搭機返抵桃園機場，我方刑事局接手帶往士檢應訊後限制住居與限制出境、出海，2020年8月被起訴涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造手槍未遂罪嫌。

士林地院審理認為孫安佐被起訴的罪名在美國當地不罰，依我國《刑法》規定國內法院無審判權，2022年1月判決公訴不受理，上訴二審維持一審見解確定。孫安佐回台後以健身有成及精彩情史衝高人氣，早已脫離訴訟，反而是父母還得跑法院，孫鵬庭外被問到此事看法，神情更無奈。