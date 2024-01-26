　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被「騙扁小子」詐走30萬？　孫鵬狄鶯出庭喊冤...還扯出張小燕

記者黃哲民／台北報導

「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）被控2018年間，向有牌律師郭上維借名為藝人孫鵬、狄鶯夫妻的獨子孫安佐打官司收16萬元，並騙取文件翻譯費13萬元，涉犯《律師法》與詐欺等罪嫌，台北地院今開庭，孫鵬夫妻出庭證稱郭的確有出面處理訴訟事務，但他們從沒見過介紹郭辯護的中間人「宋學仁秘書Amanda」，也不確定是否為黃所假扮。

▲▼藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，出庭作證自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，2人26日到台北地院出庭作證，自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬與狄鶯今（26日）開庭前受訪，頻頻強調他們自認沒受騙也沒提告，不清楚為什麼要當證人，「他（黃琪）騙別人跟我們沒有關係」，狄鶯更說很討厭上法院、希望別再為此出庭，還搞笑對記者說「鏡頭靠太近我會變醜耶，把我拍漂亮一點！」

黃琪的辯護律師聲請隔離訊問，孫鵬首先應訊說2018年3月兒子在美國闖禍被收押，他們夫妻趕去美國留在當地處理，同年5、6月間，兒子案件上訴賓州聯邦法院時，有1個自稱「宋學仁」的人用通訊軟體主動敲他，自稱妻子是張清芳，表示關心他們夫妻處境，若能力所及願意幫忙。

▲▼「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）因涉犯《律師法》到北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲「騙扁小子」黃琪（白上衣，本名黃照岡）因涉犯《律師法》等罪嫌，26日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬說，不久就出現1位Amanda自稱宋學仁祕書、奉命來協助他們，他們夫妻從沒見過這位「宋學仁」及「Amanda」本人，但狄鶯曾打電話給資深藝人張小燕查證，小燕姊回覆「宋大哥的人真的很好」。

孫鵬說和老婆都沒懷疑這位「宋學仁」的真假，且Amanda確實幫很多忙，例如兒子2018年12月將被美方驅逐出境，狄鶯提前10天啟程回台準備，Amanda替他訂飯店、買火車票，還精準掌握遣返航班，順利安排他與兒子同機回台，座位更在兒子前後排。

此外，Amanda推薦回台可找郭上維與另1位薛姓律師，處理孫安佐返台後續訴訟。孫鵬說，其實本想找知名律師謝震武，但看在宋學仁祕書的份上，就採納對方建議，飛機過境香港機場暫停時，郭上維就站在機艙門前的空橋表明身分迎接他和兒子，抵台後更一路陪著去士林地檢署報到。

檢方起訴指稱，黃琪冒充張清芳前夫宋學仁的祕書，宣稱可介紹律師給孫鵬夫妻處理孫安佐官司，但黃其實是向郭上維借名接案，無照代寫相關訴狀，並向孫鵬夫婦收取律師費、美國法院訴訟文件翻譯費共30萬餘元。檢方今反覆追問孫鵬，能否確認Amanda就是黃琪假扮。

▲▼藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，出庭作證自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，2人26日到台北地院出庭作證，自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬一臉無奈表示從沒見過Amanda，他哪曉得誰是誰，邊說還邊東張西望「Amanda有在現場嗎？」他把16萬元律師費匯到Amanda指定帳戶，沒再跟郭上維對帳，但他覺得郭是很進入狀況的律師，即使兒子被士檢起訴後決定換律師，他和老婆仍不覺得被郭欺騙，反而是郭最後透露僅收到6萬元律師費，且不知Amanda收費13萬元翻譯費

孫鵬說，想把美國法院訴訟文件翻譯成中文給後手律師參考，因信任Amanda能趕快處理好，所以直接委託對方，結果沒辦成，Amanda還宣稱能安排兒子留學英國與移民，要價250萬元英鎊，幸好他沒錢才沒上當，這2件事有被欺騙的感覺，但老婆說不計較。

黃琪的辯護律師問孫鵬日後會不會再委任郭上維打官司，檢察官立刻異議這是假設性問題，孫鵬苦笑回答「我可以假設我不要再遇到這種事嗎」。庭外受訪時，孫鵬戲稱這件衍生的訴訟「比我兒子的故事還精彩，好像八點檔劇情，應該可以拍成電影」。

狄鶯接著應訊說辦案人員說黃琪就是Amanda，她才知道黃琪曾騙過前總統陳水扁的事蹟，不禁自嘲「太厲害了，我跟陳水扁同等級」，但她其實不知道黃琪是不是Amanda，也不覺得受騙，因為在美國時，「宋學仁」替她安排，2、3天就見到在押的兒子，正常流程至少要2周，連美國當地律師都辦不到。

▲▼律師郭上維被指借名給「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）無照接案，到台北地院出庭不認罪，感謝藝人孫鵬、狄鶯夫妻證詞對他有利 。（圖／記者黃哲民攝）

▲有牌律師郭上維被指借名給「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）無照接案，26日到台北地院出庭不認罪，感謝藝人孫鵬、狄鶯夫妻證詞對他有利 。（圖／記者黃哲民攝）

被檢察官追問當年許多細節，狄鶯說很多記不清，「請原諒我62歲了」，何況當年她掛念兒子安危，只負責聽老公交代、付錢跟擔心這3件事，其他都沒心情管。法官問她為何相信「宋學仁」是本人，狄鶯聲稱跟張清芳是好友但沒聯絡方法，她問小燕姊求證，「不然法官下次可以找小燕姊作證，不要找我」。法官結束將近3小時庭訊，諭知擇期再開庭。

現年31歲的黃琪本名黃照岡，曾犯下多件詐欺案被判刑，包括冒充國泰集團、頂新魏家等富二代，打電話騙取折扣價入住高檔飯店用餐、申辦信用卡「黑卡」盜刷等。2008年他年僅16歲時，自稱資歷逾10年的塔羅牌大師，騙時任總統陳水扁找他算命而聲名大噪，被稱為「騙扁小子」。

本案源於孫鵬夫妻獨子孫安佐於2018年3月在美國讀高中時，向同學放話要用槍攻擊學校，被當地警方查扣他非法持有的1把手槍與1600多發子彈，當時18歲的孫安佐被控觸犯恐怖威脅等罪被關押238天，獲釋後被驅逐出境，同年12月11日由美方移民官押解搭機返抵桃園機場，我方刑事局接手帶往士檢應訊後限制住居與限制出境、出海，2020年8月被起訴涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造手槍未遂罪嫌。

士林地院審理認為孫安佐被起訴的罪名在美國當地不罰，依我國《刑法》規定國內法院無審判權，2022年1月判決公訴不受理，上訴二審維持一審見解確定。孫安佐回台後以健身有成及精彩情史衝高人氣，早已脫離訴訟，反而是父母還得跑法院，孫鵬庭外被問到此事看法，神情更無奈。

ET快訊
快訊／高雄命案！知名咖啡店樓上驚見屍體
從影最大尺度！周曉涵床戰情夫伸舌頭
八年級妹子買房「貸40年有多少人？」　一票人：貸好貸滿
最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周
74死墜機現場首曝光　滿地焦黑
秦始皇第一陪葬墓「開箱」　罕見「黃金俑」首面世
瑤瑤「寒流是什麼」穿超少！中空馬甲炸半球
快訊／放火燒郵局！　搶劫畫面首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄傳命案！知名咖啡店樓上傳一死　陳屍上鎖房間　　　

南投郵局縱火畫面曝！歹徒持刀搶劫未果　丟汽油彈開賓士逃跑

車手扮理財專員取款拒捕　柔道三段女警一招「內股」擺平他

新北消防員勾結葬儀社！一件拿「5千~1萬5」　1個月海撈數十萬

屏東內埔機車鬼切　騎士慘被小貨車撞飛命危…驚悚畫面曝光

被「騙扁小子」詐走30萬？　孫鵬狄鶯出庭喊冤...還扯出張小燕

加強助人量能！基隆地檢署培訓在地榮譽觀護人助更生

男渾身酒氣惡臭撲鼻！豐原警送他回家　住破爛鐵皮屋原因曝

快訊／新北消防員爆洩露職務秘密！勾結葬儀社收賄　2人羈押禁見

台東台9線2車對撞！駕駛恍神衝對向廂型車　氣囊爆開保險桿噴飛

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

快訊／高雄傳命案！知名咖啡店樓上傳一死　陳屍上鎖房間　　　

南投郵局縱火畫面曝！歹徒持刀搶劫未果　丟汽油彈開賓士逃跑

車手扮理財專員取款拒捕　柔道三段女警一招「內股」擺平他

新北消防員勾結葬儀社！一件拿「5千~1萬5」　1個月海撈數十萬

屏東內埔機車鬼切　騎士慘被小貨車撞飛命危…驚悚畫面曝光

被「騙扁小子」詐走30萬？　孫鵬狄鶯出庭喊冤...還扯出張小燕

加強助人量能！基隆地檢署培訓在地榮譽觀護人助更生

男渾身酒氣惡臭撲鼻！豐原警送他回家　住破爛鐵皮屋原因曝

快訊／新北消防員爆洩露職務秘密！勾結葬儀社收賄　2人羈押禁見

台東台9線2車對撞！駕駛恍神衝對向廂型車　氣囊爆開保險桿噴飛

快訊／高雄傳命案！知名咖啡店樓上傳一死　陳屍上鎖房間　　　

BL劇太夯！男星陳玹宇私訊收男體照　還被問「原味襪賣多少錢」

LE SSERAFIM「五缺一」抵台畫面曝光！　晚上將現身小巨蛋彩排

醫學中心評鑑農曆年前公布！家數上限是否打破？薛瑞元回應藏玄機

英業達旺年會將發出1億獎金　估今年集團營運成長個位數

全球唯一上演國家！　百老匯四大名劇《西貢小姐》來台登場破紀錄

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

遵守約定！SVT Woozi在文彬冥誕發表「他生前愛歌」：不會忘記你

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

網傳國道飆車時速402公里　國道警：假的

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求：再一下下就好

即／抓到了！開賓士搶南投郵局　歹徒落網了

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

即／來台灣找朋友…韓國男陳屍「北車旁商旅」！

更多熱門

相關新聞

南投郵局縱火畫面曝　歹徒點燃汽油彈開賓士逃跑

南投郵局縱火畫面曝　歹徒點燃汽油彈開賓士逃跑

1名43歲黃姓男子因投資失利，今(26)日上午10時許闖進南投縣魚池鄉鹿谷清水郵局搶劫，除持柴刀壓制63歲劉姓經理，還點燃縱火物後開賓士逃跑，2小時後在日月潭遭警方壓制上銬，而事發當時郵局內部的監視器畫面也曝光。

砂石車突失控！直衝國5下方停車場橋墩

砂石車突失控！直衝國5下方停車場橋墩

黃色小鴨佔領高雄！紅綠燈藏小彩蛋

黃色小鴨佔領高雄！紅綠燈藏小彩蛋

新北男精神不濟撞電線桿　翻轉1圈賓士全毀

新北男精神不濟撞電線桿　翻轉1圈賓士全毀

高雄輕軌今年第3撞！男剛出院突暈眩撞車

高雄輕軌今年第3撞！男剛出院突暈眩撞車

關鍵字：

藝人孫鵬狄鶯孫安佐騙扁小子黃琪律師法影音

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面