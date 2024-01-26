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被指遭詐律師費出庭「喊冤」沒受騙　孫鵬自嘲Amanda要打到何時

▲▼藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，出庭作證自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻26日到台北地院出庭作證，自認沒被詐騙律師費，被問到是否還能聯絡本案「宋學仁」，笑說「是不是還在（法庭）裡面」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指因獨子孫安佐的官司，遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）假冒律師收費，夫妻倆今（26日）到台北地院出庭作證，堅稱透過「宋學仁秘書Amanda」接洽，感覺沒受騙，但不能肯定黃琪就是Amanda，開完庭被問到是否還能聯繫「宋學仁」，狄鶯笑說「不見啦！也離婚了，不是嗎？」孫鵬嗯嗯啊啊說很難回答，搞笑反問「宋先生是不是還在（法庭）裡面哪」。

孫鵬在庭外等候妻子應訊時喊累，說遇到這種事，覺得無聊，「家裡的事剛處理完，又來一個Amanda，一直打，打到什麼時候啊！」只能安慰自己反正事情遇到了、一回生二回熟，出庭把知道的實情講出來，能幫助釐清真相就好，但就像「1年前的今天，中午吃什麼，誰記得」，有些細節真的記不得，至於孫安佐近況，孫鵬說很好，快要去當兵了。

檢方本案起訴黃琪涉冒充藝人張清芳富商前夫宋學仁的秘書Amanda，趁孫鵬夫妻為獨子在美國犯下恐怖威脅等罪嫌焦頭爛額之際，介紹委任有牌律師郭上維處理孫安佐回台後續訴訟，但黃其實是跟郭借名撰寫訴狀，向孫鵬夫妻收取律師費16萬元，與郭共同涉犯《律師法》，黃另用Amanda身分，以翻譯美國法院文件之名騙走13萬元，涉犯詐欺罪嫌。

▲▼藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，出庭作證自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人孫鵬、狄鶯夫妻被指遭「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）詐欺訴訟費用，2人26日到台北地院出庭作證，自認沒受騙。（圖／記者黃哲民攝）

孫鵬夫妻今開庭前表示第2度被傳訊作證，自認沒受騙也沒提告，不解為何還得來法院，2人在庭訊時面對檢方天南地北的詰問，也頻以高EQ回應，例如檢察官反覆追問能否確認Amanda就是黃琪假扮，孫鵬無奈說從沒見過Amanda本人，他哪曉得誰是誰，明明黃琪就坐在他面前，孫鵬仍邊說還邊東張西望「Amanda有在現場嗎？」

至於現在還能不能找到Amanda，孫鵬說早就失聯，他原本想委任知名律師謝震武，但用了Amanda介紹的郭上維，覺得是很稱職的律師，沒有被郭騙的感覺，但被問到日後會否再委任郭的假設性問題，他直接蹦出一句「我可以假設我不要再遇到這種事嗎？」

狄鶯則以「請原諒我62歲了」，表示當年很多細節記不清，更自嘲若真被「騙扁小子」所騙，那麼「我跟陳水扁同等級」。被問到為何相信本案「宋學仁」是本人，她答稱跟宋學仁的藝人前妻張清芳是好友，但沒有阿芳的聯絡方式，令旁聽的記者頓時滿頭問號，狄鶯還說那時曾向資深藝人張小燕求證會不會是張清芳主動關心，但小燕姊說一時聯絡不到帶小孩度假的阿芳，「不然法官下次可以找小燕姊作證，不要找我」。

結束將近3小時庭訊，孫鵬去領證人旅費每位500多元時，頻嘟噥不划算，狄鶯在鏡頭前一路調整腰帶，聽見等著拍照的媒體低聲說怎不抬頭，她促狹說「何止低頭，我還要戴口罩咧！」受訪時被問到現在跟「宋先生」有聯絡上了嗎，狄鶯笑說「不見啦！也離婚了，不是嗎？」孫鵬露出古怪神情，聳肩嗯嗯啊啊說「宋先生...我很難回答，呵呵，宋先生是不是還在（法庭）裡面哪？」

▲▼律師郭上維被指借名給「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）無照接案，到台北地院出庭不認罪，感謝藝人孫鵬、狄鶯夫妻證詞對他有利 。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師郭上維被指借名給「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）無照接案，26日到台北地院出庭不認罪，感謝藝人孫鵬、狄鶯夫妻證詞對他有利 。（圖／記者黃哲民攝）

夫妻倆並再度「喊冤」自己不是受害人，在本案確實有受到幫助，郭上維與黃琪有無包攬訴訟，他們不得而知，而到底有沒有Amanda這個人，夫妻倆說反正都不見了，也從沒見過。孫鵬笑說要請記者喝咖啡，狄鶯忙說「我沒空」，牽起孫鵬的手趕快走，被問到為何把小燕姊拖下水，狄鶯理直氣壯：「我講的是客觀事實！」

黃琪曾假冒塔羅牌大師、2008年16歲時，騙時任總統陳水扁找他算命，因而被稱為「騙扁小子」，他今開完庭趁亂遮臉快閃，郭上維曾是黃琪的辯護律師，還為黃琪推輪椅出庭，他今開完庭受訪被問到是否覺得被黃琪所騙，笑容立刻凍結，停頓半响，再度擠出笑容說「人生嘛，總會遇到一些事情」。

但被問到Amanda究竟是不是黃琪假扮，郭上維連忙強調「我不知道！我不清楚的事情，我可能沒辦法回答」，對於孫鵬夫妻今日證詞對他有利，郭上維停步認真說：「謝謝狄鶯姊姊跟孫鵬大哥，就這樣子。」

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