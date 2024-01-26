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迎向知識經濟新浪潮！　ETtoday學習雲打造學習新選擇

生活中心／台北報導

數位時代的洪流，不僅帶來了前所未有的機會，也呈現出全新的學習需求。《東森新媒體ETtoday》一直致力於提供有價值的資訊，並隨著時代變遷，迎接新的里程碑。去年9月，秉持著東森集團的卓越信譽，以及致力於充分發揮流量價值的決心，推出了全新的線上學習平台「ETtoday 學習雲」。東森集團的總裁王令麟特別強調了持續學習的重要性，他經常鼓勵員工積極追求成長，不斷提升自己的專業能力，特別是在這個知識經濟時代，持續學習已成為一項不可或缺的需求。

▲▼學習雲課程，泌尿科醫師程威銘和健身教練Wade形象照。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘，從醫療專業立場與體能教練Wade合作，從認識自己的身體開始，引導學員了解性生活中體能的重要性。（圖／記者湯興漢攝）▲▼泌尿科醫師程威銘課程，強化升級，運動11講。（圖／ETtoday學習雲提供）

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為滿足日益增長的學習需求，「ETtoday 學習雲」課程面向涵蓋AI應用、生活料理與花藝、直播技巧等，邀請補教名師兼主持人呂捷、泌尿科醫師程威銘、Netflix《華燈初上》文化顧問條通女王席耶娜、房產投資專家帥過頭等領域專家開課，截至目前，已經推出超過20門精彩的線上課程。

此外，補教名師兼主持人呂捷老師一直以獨特的歷史觀點來解讀當代生活。今年，他將攜手「ETtoday 學習雲」，為學員提供線上課程。

▲▼呂捷。（圖／『豈有此呂』節目提供）

▲補教名師兼主持人呂捷老師，今年將攜手「ETtoday 學習雲」推出線上課程，透過深入剖析朝代的興衰、人物的成功和失敗，深刻理解人性的多重層面，並汲取堅韌不拔的耐挫力，以應對現代生活和商業環境的種種挑戰。（圖／『豈有此呂』節目提供）

至於許多人羞於啟齒的生理問題，北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘，也從醫療專業立場與體能教練合作，從認識自己的身體開始，引導學員了解性生活中體能的重要性，幫助伴侶之間共創性愛與健康的完美結合

▲▼ETtoday學習雲。（圖／ETtoday學習雲提供）

▲關注廣大的職場需求，「ETtoday 學習雲」推出「用AI強化職場競爭力：ChatGPT、Midjourney從入門到精通」、「AI文案寫作課：職場人士的AI寫作策略必修課」、「社群小編事半功倍 AI 工具實戰課」。（圖／ETtoday 學習雲提供）

迄今為止，課程在銷售量和銷售額方面皆有正面的成長，月增長率更已超過500%。「ETtoday學習雲」還積極與各協會組織合作，如：台灣釣蝦文化發展協會，成功地推出了兩門釣蝦相關的課程，而這些課程的銷售量更已超過400份。

展望2024年，「ETtoday 學習雲」將繼續整合集團資源，並在台北車站東森廣場舉辦見面會和工作坊，以實體活動擴大品牌影響力，為學員敞開學習的大門。

▲▼釣蝦神人的爆籠入門課。（圖／ETtoday學習雲）

 
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