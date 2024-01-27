民眾黨尾牙未獲通知？　蔡壁如親口還原現場狀況

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前立委蔡壁如未被通知參加民眾黨尾牙，掀起各界議論，不過，黨主席柯文哲回應，「當然有通知，也許比較慢」。對此，蔡壁如也親口還原記者會當日的狀況，覺得是不是記者問錯了還是怎麼樣，她不會介意，畢竟吃飯是小事，而且最近她人真的都在台中，沒想到這件事情會燒成這樣。

▲蔡壁如還原尾牙爭議的來龍去脈。（資料照／記者屠惠剛攝）

關於民眾黨尾牙沒有邀請前立委蔡壁如、立委陳琬惠以及前立委參選人李有宜等選將一事，柯文哲26日表示，當然有通知，也許比較慢，也不一定要正式請帖來才叫通知，「其實這都是小事，一頓飯不一定有吃沒吃也不是那麼嚴重，但不用在媒體上搞這麼大，我是覺得這樣不好啦」。

蔡壁如則在26日播出的《少康戰情室》中還原當時記者會的狀況，她提到，當天是去參加凌濤舉辦的國民黨青年團對話活動，想去看看國民黨青年軍都長什麼樣子，因為民眾黨也有很多年輕人，會議中年輕人想要有一些改革，會後舉辦記者會時，突然有一名記者提問，24日的尾牙怎麼沒有看到她，自己才愣了一下說，「尾牙？什麼尾牙」，整件事情大概就是這個樣子。

蔡壁如接著說道，後來不知道為什麼事件就燒起來了，黨部在當天下午於臉書發文說有邀請她，不要以訛傳訛，她也確實有獲邀，是1月27日的場次，問題是當時記者問的是24日的活動，「我當然是不知道有什麼尾牙」。

蔡壁如表示，1月27日共有2場活動，分別在彰化和台中大甲公園，就是小草見面會，這個黨部有通知，問她可不可出席，「我說OK，27日會，我會去」，所以關於尾牙沒人通知這件事情，她覺得可能是記者問錯了還是怎麼樣，她也不會對此感到介意，畢竟吃飯是小事，而且最近她人真的都在台中，沒想到這件事情會燒成這樣。