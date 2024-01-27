一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

▲菜瓜布的海綿並不具有清潔功效，而是幫助清潔劑起泡。（示意圖／取自Pixabay）

圖、文／CTWANT

面對惱人的髒汙油垢，只要用菜瓜布搭配清潔劑刷洗，就能輕鬆讓鍋碗瓢盆變乾淨，可說是家家戶戶的廚房必備好物，但大多數人不知道的是，其實菜瓜布的「海綿部分」並非清潔用途，3M公司日前透露，設計海綿的目的是要幫助起泡，讓洗碗過程更有效率，若用它來洗碗的話，恐怕清潔效果不佳。

常見的菜瓜布主要分成兩個部分，一面是綠色的金鋼砂纖維；另一面則是黃色的海棉，看似都能拿來洗碗，沒想到兩者用途卻完全不同。

美商3M日本分公司日前在日本電視台《月曜から夜ふかし》節目中，分享菜瓜布的正確使用方式，由於菜瓜布的海綿主要是以聚氨酯所製成，表面佈滿細孔，如果使用海綿洗碗的話，會因清潔力較弱，導致污垢不易去除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

究竟海綿的真正的用途是什麼呢？3M表示，其實海綿的目的是為了幫助洗碗精起泡，在洗碗時，先將海綿菜瓜布沖水弄濕後，把洗碗精擠在海綿上，接著不停搓揉，等到洗碗精充分起泡後，再用菜瓜布那一面來清洗汙漬，就能有效幫助起泡並提升清潔力，也讓洗碗能更有效率。

根據3M測試發現，菜瓜布在使用28天後，累積的細菌量甚至比馬桶刷還要多，因此他們建議，菜瓜布盡量一個月替換一次，或是在菜瓜布上添加抗菌配方，能減少異味和細菌產生。

延伸閱讀

▸ 男「學歷好工作好」身高181卻母胎單身超疑惑 網點破關鍵：別再自以為了

▸ 大學生綠島夜遊…誤闖「燕子洞」險出事 民宿老闆嚇：當地人晚上不會去

▸ 送兒去托嬰…被要求「嬰兒必須戴口罩」 歐陽靖秒拒絕：違反常理