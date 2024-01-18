為愛車引擎全方位清潔與保護　雙功能配方汽油添加劑滿足需求

▲台灣巴斯夫公司董事長兼總經理黃仙蒂（左3）與台灣總經銷優駿豐企業總經理林嘉鵬（右3），共同慶祝新一代汽油添加劑上市。（圖：業者提供）

記者林東良／台南報導

開車族有時會遇到引擎無力、爆震聲不斷以及油耗愈來愈嚴重情況，這可能是引擎積碳所造成！針對愛車族朋友問題，有業者引進新一代汽油添加劑，採用全新雙功能配方，聚異丁烯胺及直噴促進劑，且專為現代直噴式引擎要求而設計，同時也可讓傳統進氣道噴射引擎保持卓越性能及降低廢氣排放和提高燃油效率。



台灣巴斯夫董事長兼總經理黃仙蒂表示，很高興能在台灣推出全新包裝與配方升級的新一代汽油添加劑，它不僅能增強引擎動能、改善加速和駕駛性能，同時還含有強效的腐蝕抑制劑，可以防止金屬零件生鏽。

此外，現今先進的引擎技術，面臨著另一項挑戰，即使使用符合國家標準的汽油，仍會有引擎內部積碳的問題，燃油系統中的積碳會導致燃油效率變差、引擎動力下降和尾氣排放增加等問題。

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巴斯夫亞太區燃油與潤滑油解決方案業務部全球副總裁郎馬泰表示，降低燃油系統中的積碳，正是該款雙功能配方汽油添加劑所要解決的問題。一個更潔淨的引擎，除了可以延長汽車整體使用壽命外，同時還具備了許多優點，更有助於建立綠色永續的交通環境。



雙功能配方汽油添加劑適用於各種汽油引擎和汽油，如92、95、98無鉛汽油，一箱油中加入一瓶雙功能配方汽油添加劑，並連續不間斷地使用，可讓引擎受到優質保護。雙功能配方汽油添加劑可提高積碳清潔效果、更高的汽油效率、更低的廢氣排放，提供更優異的駕駛體驗，此外，將可為台灣推動 2050 年淨零碳排的目標盡一份心力。