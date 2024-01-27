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高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」　老司機曝暗黑內幕

高雄排毒一條街直擊！驚見薄紗爆乳妹深藏玻璃密室甜喊　老司機親揭暗黑內幕
▲高雄九如二路按摩館小姐穿著清涼火辣，店面玻璃都貼霧化貼紙。（圖／CTWANT提供，以下同）

圖、文／CTWANT

高雄獲封「排毒一條街」的九如路，一整條街都是以美容、按摩為主業，許多老司機都知道部分有在做「人與人的連結」，至於裡頭有沒有進行交易，從門口的小姐穿著清涼似乎透露些許端倪，而當地老司機、年輕人更把當地長年存在的暗黑景象全說了。

高雄排毒一條街直擊！驚見薄紗爆乳妹深藏玻璃密室甜喊　老司機親揭暗黑內幕

▲入夜的高雄九如路整排養生館，門口貼滿毛玻璃，讓人看不見裡頭景象。（圖／資料照）

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入夜的高雄九如路整排養生館，門口貼滿毛玻璃，讓人看不見裡頭景象，但每間店裡面都有兩到三名穿著曝露的女子，瞄到有男性經過，立刻出門搭訕，根據《中時新聞網》報導，這些女子看見落單男子都會主動熱情招呼，還甜喊「什麼服務都有...」。女子字字露骨向男子獻殷勤 ，這一整排養生館做什麼的，明眼人一看都知道。

高雄排毒一條街直擊！驚見薄紗爆乳妹深藏玻璃密室甜喊　老司機親揭暗黑內幕

▲按摩店小姐見男子落單，就會上前熱情招呼。（圖／資料照）

據了解，九如路上有著數十家按摩、護膚店，晚上的閃爍招牌，讓路過的人都感到「性」致勃勃，處處充滿生機，而該路上1棟娛樂大樓更是聲名遠播，由於這棟大樓內有小吃部、餐飲店、護膚店、鋼琴酒吧及電子遊藝場等多種不同行業，過去每到深夜，出入人口眾多複雜，向來是警方臨檢查察的重點處所。

根據在地老司機透露，九如二路上多半是越南、大陸小姐「她們雖穿著清涼，但都是做純的；做黑的會直接上去你看不到、也不會讓你挑，(三七仔)會隨機安排」，客人的年齡層相當廣泛，至於小姐價位，則是從1千6起跳，老司機還表示「3千多元則較年輕的」。

另外，據在地青年表示，「九如二路到火車站附近的歌城、卡啦OK幾乎都是『那種店』，晚上10、11點後，小姐會站在外面跟路人打招呼，其實過去心裡就有個底了，但看破不說破，畢竟這種店，她們也要生存啊」。

▼高雄九如二路上養生館店內氣氛很神秘。（圖／資料照）

高雄排毒一條街直擊！驚見薄紗爆乳妹深藏玻璃密室甜喊　老司機親揭暗黑內幕

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