快訊／高雄輕軌今年第3撞！男剛出院突暈眩…撞車急踩剎：我會賠

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又發生車禍，這是今年第3起汽機車碰撞事故。今(26日)下午，輕軌列車行經義享時尚廣場前，遭一部汽車撞上，所幸車上乘客和肇事男駕駛都沒有受傷，輕軌短暫停駛24分鐘，目前全線已恢復行駛。

▲高雄輕軌今日下午發生車禍。（圖／記者許宥孺攝）

這起事件發生在今日下午1點13分，高雄輕軌列車在C24愛河之心站往C25新上國小站順行方向，行經大順二路、富國路口時，遭一部銀色自小客車擦撞，司機員立刻緊急停車，停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心。

▲鍾姓駕駛(中)身體不適，不慎撞上列車。（圖／記者許宥孺攝）

高雄捷運公司表示，車上乘客及汽車駕駛都沒有受傷，清車後司機員引導旅客至其他車站或改搭其他交通工具。

肇事的鍾姓司機表示，他日前發生重大車禍，今天中午才剛從阮綜合醫院出院，自行駕車準備前往高醫，沒想到在路途中疑身體不適，導致頭部暈眩撞上輕軌列車，他當時發現緊急倒車，才沒有發生嚴重擦撞，他願意負起一切賠償。

▲▼鍾姓駕駛指出撞擊點。（圖／記者許宥孺攝）

高捷公司表示，該路口禁止左轉，初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，自小客車疑似違規左轉擦撞輕軌列車右前方車頭，造成飾版部分損傷。下午1點37分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

高捷公司強調，如經警方確認為自小客車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。

▲列車右側飾板輕微損傷。（圖／記者許宥孺攝）