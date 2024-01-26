用餐就送料理券！帕泰家1／28進駐義享　52折加購爽吃香蕉煎餅

▲泰國知名餐廳「帕泰家」蟬聯6年必比登推介，28日正式進駐義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

蟬聯6年米其林推薦的泰式料理品牌「帕泰家」，2021年由豆府餐飲集團引進台灣並拓展版圖，日前於義享時尚廣場開出高雄第2家分店，28日開幕起一連29天，2人消費用餐就送涼拌金沙青木瓜料理兌換券，前往6天還能以52折加購香蕉麻吉煎餅，98元就能爽吃一道甜點。

以韓式料理餐廳稱霸的豆府餐飲集團，旗下泰式料理品牌《帕泰家》正式進駐義享時尚廣場7F，品牌自2018年起，連續六年榮獲泰國米其林必比登推薦，是泰國相當知名的餐廳，其中最受消費者喜愛的是「泰式炒河粉」。

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▲甘藍手卷一口就可嚐到爽脆口感和獨特的清香。（圖／記者許宥孺攝）

「甘藍手卷」則將口感柔軟的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與特調羅旺醬料一次捲起，一口就可嚐到爽脆口感和獨特的清香，是其他泰國餐廳吃不到的經典美味。全新推出的「蕉葉酸辣烤魚」有獨特的酸香風味，搭配香茅飯超下飯。

▲帕泰家料理豐富，愛吃泰式的高雄人別錯過。（圖／記者許宥孺攝）

歡慶「帕泰家」進駐義享時尚廣場，28日開幕當天起至2月2日止，凡點組合套餐即可以98元加購有泰國國民甜點之稱的「香蕉麻吉煎餅」，原價188元直接下殺52折，螞蟻人手腳可要動作快一點！1月28日起連續29天，只要兩人同行用餐還可領取「涼拌金沙青木瓜」料理兌換券。

此外，療癒的黃色小鴨睽違10年重返高雄，將於明(27日)亮相，今年還加碼為2隻，預計將有一波賞鴨潮。位於亞洲新灣區的漢神百貨特別於建築外牆上投影2隻黃色小鴨，與港灣雙鴨本尊呼應，光看照片就很萌！

▲漢神百貨於建築物外投射兩隻黃色小鴨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲本周末於漢神美食櫃位消費滿額送鴨賞。（圖／記者許宥孺翻攝）

同時百貨為此推出「賞鴨吃鴨賞」活動，本周末27、28日於B2F、B3F食品美食櫃位消費累計滿2,000元，就可兌換宜蘭必買名店「三源行」的國宴醋鴨賞，限量100份，送完為止。