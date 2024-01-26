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黃色小鴨回來了！市民紛曬舊照「見證高雄蛻變」　驚嘆10年變化大

▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

黃色小鴨暌違10年重回高雄港愛河灣，是新年伊始最受高雄市民矚目的新聞焦點，同時間高雄市民也驚覺10年來高雄市的變化竟是如此之大，建設與發展全面大幅度的跳躍成長。

在黃色小鴨正式重返登場之前，市民朋友們最近紛紛翻出10年前小鴨在愛河灣的照片，並且發現當年的光榮碼頭周邊，現在已經「長」出高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，連16～21號碼頭也都拆除圍籬後淨空，讓市民朋友們有更大範圍親近港灣的空間，再加上輕軌捷運的貫穿連接，高雄港與愛河灣已經成為港都最閃耀的一串明珠。

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▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2005年時任高雄市代理市長陳其邁(前排右2)，將光榮碼頭的圍牆打開，促使港市合作的發展。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市的發展無法與高雄港切割，高雄市民現在能夠親港、親海，從高雄展覽館、高雄港旅運中心、愛河灣的高雄流行音樂中心，一直到大港橋、駁二、棧貳庫，海港的美景與活動空間已經成為高雄市民的日常，也是與台灣其他城市相比的獨特和驕傲。

提到高雄市市港合作與港灣再生的契機，要一路回到1998年謝長廷當選高雄市長之後，以「海洋首都」為基礎開啟了市港合一的想像。2005年，時任高雄市代理市長的陳其邁，將海邊路旁的13號碼頭（光榮碼頭）圍牆打開，更進一步促使市港合一的發展。

▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2013年愛河灣，10年光景，城市的改變有目共睹。（圖／攝影吳柏源提供）

2006年，高雄市政府將第三船渠內二號接駁倉庫，以品牌方式定位為駁二藝術特區，並推出一系列大型展覽，以及後來成為全台獨立樂團指標性音樂祭的「大港開唱」，駁二也成為高雄最著名的港區景點。

2011年，時任高雄市長陳菊提出「亞洲新灣區」構想，由政府主導興建的高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及環狀輕軌等五大建設開始形塑港灣新風貌，藉由公共建設的方式帶動民間投資。

十年過去了，上述這些重大建設一一在碼頭邊、在愛河灣區聳立，以優美的姿態、完善的功能、精彩的活動，吸引了一批又一批的高雄市民一起見證高雄的蛻變與進步。

▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2013年，黃色小鴨游進光榮碼頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

2020年高雄市長陳其邁上任後，接續提出「亞灣5G AIoT創新園區」、「半導體S廊帶」、「亞灣2.0」等產業轉型、智慧城市的發展願景，3年來除了陸續招商引資吸引多家國際大廠進駐，亞灣區也開始進行濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，並且規劃興建亞灣智慧公宅落實居住平權。

▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲串聯駁二藝術特區與棧貳庫的大港橋，是全台首座水平旋轉景觀橋樑。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中台積電日前公布在高雄的設廠計畫擴增到三座2奈米先進製程廠，將帶動高雄市產業結構翻轉，這是陳其邁市長上任後最念茲在茲的產業轉型工程。

▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2023年高雄旅運中心啟用，雙國際郵輪，七海探索者號及威士特丹號，於高雄港一港口交會。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，陳市長積極推動的亞灣5G AIoT創新園區，也在國內外大廠進駐下持續擴充研發量能，加上相關重大交通建設全面啟動陸續到位，包括串連灣區與市區的捷運黃線，高捷小港林園線、岡山路竹線的延伸工程，都在2023年動土開工，國道七號也確定要興建，輕軌捷運則在今年元旦已經成圓並通車試營運，高雄的發展建設都正在起飛。

高市府表示，10年前黃色小鴨在高雄市民引領期盼下緩緩游進愛河灣，10年後黃色小鴨再度重返，將與高雄市民一起見證高雄令人驚艷的轉變。

▲▼黃色小鴨看高雄蛻變史。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2022年台灣燈會在高雄燈光展演。（圖／記者賴文萱翻攝）

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