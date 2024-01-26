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醫學中心評鑑農曆年前公布！家數上限是否打破？薛瑞元回應藏玄機

▲▼護理師護士公會全國聯合會所提九大訴求，衛福部政務次長王必勝召開記者會回應。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部政務次長王必勝擔任醫院評鑑改革小組召集人，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本次醫學中心評鑑結果難產，從原訂去年12月中旬公布到現在已經逾一個月仍未定案，衛福部長薛瑞元今（26）日證實，將於農曆年前進行公布。衛福部次長王必勝今針對醫院評鑑鑑別度等改革議題召開專家會議，明日將和部長匯報結果，但是否會如外傳打破醫學中心家數上限，薛瑞元不願說死，僅回應「看討論結果如何，再來確定」。

目前全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年，且此次盛傳醫學中心排名恐出現變動，台北慈濟上、萬芳下等傳言不斷。然而評鑑結果原訂去年12月中旬公布，一直延宕至今，其中問題癥結在於現在評鑑的鑑別力不足。

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薛瑞元今早宣布將啟動醫院評鑑翻修，由於醫學中心評鑑已經近20年未有大的改變，將朝提升品質、鑑別度方向去改革，讓想要爭取醫學中心的這些醫院有個目標可以去依循，將於2年內訂出初稿並進行試評，適用於3年後的下一次醫學中心評鑑。

王必勝擔任醫院評鑑改革小組，今日召開專家會議徵詢意見，他表示，包含開放醫學中心家數利弊、可能遭遇問題，如何開放、對醫療體系影響等，還有醫院評鑑評分系統是否要有重大調整、評鑑是否需納入專業評鑑委員、由同一組人負責、實務制訂流程等，這些結果會於明天和衛福部長薛瑞元報告。

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