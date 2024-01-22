62歲衛福部前司長再拚學測　報考美術系圓夢「給自己退休禮物」

▲衛福部中醫藥司前司長黃林煌報考今年學測。（圖／翻攝中國醫藥大學網站）



生活中心／宜蘭報導

62歲的衛福部中醫藥司前司長黃林煌因從小對美術有興趣，即便已擁有博士學位，即將屆齡退休的他，今年決定報考大學學測，希望考取美術系圓夢，送給自己一份退休禮物。

黃林煌本身是中醫師，曾任衛福部中醫藥司司長，也曾派駐友邦史瓦帝尼擔任大使館參事。他在考場外受訪說，自己首次參加大學聯考是在1979年，相隔45年再次進入考場，還是覺得有點緊張，昨天和今天考學科之後，下周還要考術科，希望能考取美術系，第一志願是台北藝術大學美術系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃林煌說，他在就讀國中、高中的時候，就被老師稱讚美術天分不錯，當時曾被鼓勵考美術系，不過因為那時候一心想要當醫生或老師，所以就放棄了這個夢想。經過45年後，他發現對美術還有一點點的興趣，「我也希望說，在退休以後能夠給自己一個快樂的生活，所以我就想要去念美術系。」

他說，對自己很有信心，因為據說現在要考美術系的人已經比較少了，他也積極練習畫畫，雖然自覺畫得不好，但人家都說畫得很好，「我覺得他們都在鼓勵我。」黃林煌的家人也贊成他重返校園，他笑說，小孩都已經畢業好久了，「他們一個人會給我一萬塊讓我去念書。」