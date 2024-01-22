　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

62歲衛福部前司長再拚學測　報考美術系圓夢「給自己退休禮物」

▲▼衛福部中醫藥司前司長黃林煌。（圖／翻攝中國醫藥大學網站）

▲衛福部中醫藥司前司長黃林煌報考今年學測。（圖／翻攝中國醫藥大學網站）

生活中心／宜蘭報導

62歲的衛福部中醫藥司前司長黃林煌因從小對美術有興趣，即便已擁有博士學位，即將屆齡退休的他，今年決定報考大學學測，希望考取美術系圓夢，送給自己一份退休禮物。

黃林煌本身是中醫師，曾任衛福部中醫藥司司長，也曾派駐友邦史瓦帝尼擔任大使館參事。他在考場外受訪說，自己首次參加大學聯考是在1979年，相隔45年再次進入考場，還是覺得有點緊張，昨天和今天考學科之後，下周還要考術科，希望能考取美術系，第一志願是台北藝術大學美術系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃林煌說，他在就讀國中、高中的時候，就被老師稱讚美術天分不錯，當時曾被鼓勵考美術系，不過因為那時候一心想要當醫生或老師，所以就放棄了這個夢想。經過45年後，他發現對美術還有一點點的興趣，「我也希望說，在退休以後能夠給自己一個快樂的生活，所以我就想要去念美術系。」

他說，對自己很有信心，因為據說現在要考美術系的人已經比較少了，他也積極練習畫畫，雖然自覺畫得不好，但人家都說畫得很好，「我覺得他們都在鼓勵我。」黃林煌的家人也贊成他重返校園，他笑說，小孩都已經畢業好久了，「他們一個人會給我一萬塊讓我去念書。」

ET快訊
台積電1奈米廠傳落腳嘉義　公司：不排除任何可能性
民眾黨8立委各自入8委員會　黃珊珊、黃國昌選這2處
快訊／超哥道歉嗆Toyz：侵門踏戶王八蛋！　請奧客吃超派鐵拳
戴資穎奪冠積分逼近10萬！　陳雨菲曝小戴新年「最大改變」
黃仁勳再訪台　AI股全翻揚、緯創拉漲停最為強勢
疑經濟壓力！高雄28歲夫妻與3幼子陳屍屋內　最小才3歲
盧秀燕同框柯文哲！2人緊鄰而坐　「大學姐」促成藍白合
快訊／高雄5死命案　身分年齡曝光
央行龍年套幣開賣！台銀湧人潮　佔位小物排長龍
快訊／台積電再衝！　台股漲逾140點站上17800

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／超哥道歉「認了氣昏頭」　公布新店規！

62歲衛福部前司長再拚學測　報考美術系圓夢「給自己退休禮物」

許願建成圓環設捷運站　他點名「近寧夏夜市」吸觀光人潮

李珍妮孤戀王姓富商　再爆牽扯「帝寶單親爸」

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

濕冷寒流在路上！全台急凍72小時　1圖看各地多冷

3縣市大雨！今寒流「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

快訊／超哥道歉「認了氣昏頭」　公布新店規！

62歲衛福部前司長再拚學測　報考美術系圓夢「給自己退休禮物」

許願建成圓環設捷運站　他點名「近寧夏夜市」吸觀光人潮

李珍妮孤戀王姓富商　再爆牽扯「帝寶單親爸」

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

濕冷寒流在路上！全台急凍72小時　1圖看各地多冷

3縣市大雨！今寒流「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

妹子崩潰：交友軟體用到心累　點出3點特徵「99.99％是詐騙」

拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

1月國民經濟信心旺　4成預期台股上半年戰萬九

尾牙請鋼管辣妹「董事長伸手一舉動」董娘瞪大眼！沈玉琳目睹：有夠沒水準

福斯「新一代7人座休旅」實車曝光！外觀更年輕動感　大空間討喜

住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天　結果被偷拍下場超慘

台積電1奈米廠傳落腳嘉義　公司：不排除任何可能性

南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接　廣募新血增戰力

人妻懷孕3個月！丈夫卻天天「孕吐」狂瘦5公斤　醫笑：可能感情好

轉永慶品牌2年業績破2.7億　億級店東：金招牌讓人安心

龍年套幣開賣　台銀總行頭香凌晨4點冒低溫搶排

男大生右手無力　檢查驚見「子彈卡大腦4天」！醫：差點就癱瘓

三寶闖紅燈還譙「X你娘」　下秒閃光連發超療癒！

生活熱門新聞

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

快訊／3縣市大雨！　寒流來了「今全台變天」

台積電限定「綠色乖乖」！　員工轉賣：原價12倍

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

濕冷寒流在路上！全台急凍72小時　1圖看各地多冷

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

農曆生日決定命運！這3天出生富貴又長壽

土地公尾牙！發紅包多1步驟「來年生意超旺」

更多熱門

相關新聞

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

大學學測今（22日）進入第三天，今天考試科目為數B、社會科。由於過去兩天違規件數最多仍是未攜帶有效證件，大考中心再次提醒考生五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答；另因寒流來襲，考生若攜帶暖暖包，建議先拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以，考生若要戴口罩或圍巾等保暖物品，也要配合讓監考老師查看。

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

快訊／學測國文預估五標出爐　作文貼近生活不難發揮

快訊／學測國文預估五標出爐　作文貼近生活不難發揮

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

關鍵字：

學測衛福部大學學測美術系

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面