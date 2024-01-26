三班護病比出爐！工會憂地區醫院負擔重　公會喊津貼不應只給夜班

▲為緩解護理人員離職潮，衛福部公布醫院三班護病比標準。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫情後國內血汗醫療情況惡化，為了挽救流失的護理人力，衛生福利部今（26）日正式公告各層級醫院「三班護病比」標準，預計3月1日上路；同時也重申投入40億給予護理夜班獎勵津貼，本月起實施。不過護理界仍有不同看法，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳點名，針對地區醫院部分，對於護理人員來講負擔還是太重；護理師公會全聯會贊同護病比，但是應該三班皆有津貼。

為留任醫院護理人力，建立合理三班護病比，衛福部今(26)日公告各層級醫院三班護病比標準，醫學中心：白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院：白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院：白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。

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同步啟動新台幣40億經費投資三班輪值夜班護理人員直接獎勵，小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1000元，第一批過年前2月1日就會入帳，依照值班狀況不同，每人約可多領6千4到2.1萬的津貼。

▲▼衛福部公布2024年三班護病比標準（上），護病比無法達到醫院家數分析（下）。（圖／衛福部提供）

陳玉鳳表示，他們同意醫學中心、區域醫院的護病比，但不認同地區醫院部分護病比要求，認為對於護理人員來講負擔太重。

衛福部推估，新標準上路後護理人力仍有7500名人力缺口，陳玉鳳表示，缺口如果這麼高，衛福部只給夜班津貼，沒有其它相關調新制度，這樣只有一部分效果，實際上針對大部分護理師是沒有吸引力的，可能會爆發另一波離職潮。

護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，公會肯定三班護病比政策向前邁進，但是獎勵津貼部分不該只限於夜班，而該一視同仁，發放應含括三班護理人員，且不應區分醫院層級別。

公會擔心，此政策之施行將導致後續更多的排班不公及護理人員在醫院層級之間流動的問題，錢之分配不患寡而患不均，如後續衍生更多的問題，不僅政府的美意打折，若因此加速護理人員流失，才是全民皆輸。

▲衛福部三班護病比標準推估護理人力缺口。（圖／衛福部提供）