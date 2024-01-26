薛瑞元定調「醫學中心評鑑」要大翻修　家數限制討論取消

▲衛福部長薛瑞元說明三班護病比。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本次醫學中心評鑑結果難產，問題的癥結點在於評鑑的鑑別度不足，讓醫院分數相近。衛福部長薛瑞元今（26）日表示，醫學中心評鑑已經近20年未有大的改變，現在將啟動翻修且「標準只會變得更嚴」，將於2年內訂出初稿並進行試評，適用於3年後的下一次醫學中心評鑑；至於醫學中心是否會取消家數限制，薛瑞元沒有說死，僅說還要討論。

目前全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年。而這次傳出醫學中心排名將出現異動，但衛福部次長王必勝日前表示，本次評鑑有「鑑別力不足」問題，今日將開會再次討論。

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傳出可能會取消醫學中心上限，薛瑞元回應，這部分還需研議，其實同時伴隨的不是只有醫學中心家數取消，而是20年來沒有大改變的醫學中心評鑑整個要翻修。

薛瑞元分析，現在評鑑方式讓爭取醫學中心的醫院成績越來越趨近，差異非常的小，最後變成只能用家數限制去取擇，這是否對台灣的醫療品質好有待討論，例如過去醫學中心任務指標有要求院內研究案件要有研究倫理委員會（IRB）審查，以前只有幾家醫院有，但現在幾乎每家都有，就不太適合。

薛瑞元直言，現在啟動翻修，醫學中心評鑑內容遊戲規則會有比較大的改變，讓它更有鑑別度，方向是朝向提升品質的政策去邁進，讓想要爭取醫學中心的這些醫院有個目標可以去依循。

民間團體憂心，打開醫學中心天花板恐增加民眾負擔，薛瑞元則強調，目前天花板還沒打開，而且即便打開，修改後的評鑑標準只會越來越嚴，不會每一家大型醫院都變成醫學中心。

醫學中心家數上限取消後，要不要跟健保給付脫勾也成議題。健保署長石崇良表示，目前醫學中心、非醫學中心給付的最大差異，在於每日病房費用、護理費用，因為有三班護病比不同，醫學中心護病比比較低，人力用比較多，所以護理費、病房費高於其它非醫學中心，若區域醫院升級醫學中心，費用落差視規模不同每家醫院大約會增加新台5千萬到1億之間。

薛瑞元表示，評鑑翻修不會影響本屆評鑑結果，會由衛福部組成小組，王必勝擔任召集人，醫策會也會參與，預計花兩年時間把評鑑基準的初稿訂出，邀請醫院進行試評，真正適用是下一輪三年後的醫學中心評鑑。