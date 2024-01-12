　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為員工嗨爆「年收入近880萬」　大讚：我大華為發錢蠻大方

▲▼華為員工自曝年收入超過880萬。（圖／翻攝自CNMO）

▲華為員工自曝年收入超過880萬。（圖／翻攝自CNMO）

記者鄭思楠／綜合報導

華為去年在手機業務重回正軌的背景下，全年營收實現了不錯的成長，這一成長也反映到華為員工的收入上。網路上一名疑似華為員工爆料稱，自己稅前獎金達到了91萬人民幣，再加上股票和薪資，年收入突破200萬元（約新台幣876萬）。

據《CNMO》報導，根據一名網友所爆料的圖片，一名疑似華為員工曬出了自己在獎金月的收入狀況。該名員工表示，「收入人生巔峰記錄一下，稅前獎金為91萬（人民幣，下同），所得稅超過30多萬，加上股票TUP、工資，妥妥的年收入突破200萬。」該員工還大讚，「我大華為發錢還是蠻大方的。」

▲▼華為員工自曝年收入超過880萬。（圖／翻攝自CNMO）

對此，有網友羨慕表示，「除了羨慕就是羨慕，錢多就有意義」。上述網友則表示，「華為很好了，最起碼錢給夠。最可怕的是有些公司不只工作量大，錢還少。」

根據華為發布的2021年經營財報，華為當年約有19.5萬名員工，業務遍及170多個國家和地區，服務全球30多億人口。而華為2021年發放薪資、薪金及其他福利方面的費用為1,371.4億元人民幣，簡單計算可知，員工人均年薪為70.3萬，月薪平均達到了5.86萬。

華為不久前預計，2023年銷售收入超過7,000億元人民幣，成長率約9%。結合最新業績和先前的年薪數據來看，華為一名員工的年收入超過200萬元並不算離譜的事。

ET快訊
桃園男凌虐性侵孕妻　直播爆打致死「1屍2命」
快訊／西濱道路嚴重車禍！駕駛慘死　路面砸出坑洞
尾牙醉女酒駕撞特斯拉！　撞斷牙無法吹氣慘了
快訊／戴資穎輕取何冰嬌闖4強！　明對決陳雨菲
快訊／8縣市低溫特報　急凍跌破10度
張小燕表態比3力挺！侯友宜親回：會團結力量給台灣安定繁榮
林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」！　經紀人回應了
選前24小時中共空飄氣球又來！　一連5顆創紀錄
快訊／味全龍重磅補強女神林襄？　領隊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與2024年全一樣！年輕人爆買1996年舊日曆　 價格飆漲30倍

回家車票都買好！大一妹追劇「聲音開太大」被駡　3hrs後宿舍墜亡

長沙開第一槍！電影開演30分鐘內可退票　網大讚：建議全國推行

陸春運車票開搶！　候補訂單增至6個...一次可選9名乘車者

華為員工嗨爆「年收入近880萬」　大讚：我大華為發錢蠻大方

北京首都機場人潮擠爆！　台商今回台高峰期「可能差我一票！」

外出打工失蹤16年　男被尋獲竟成「野居人」…靠採食喝井水過活

近20萬台商返鄉投票！　「海、空大爆滿」拚選前最後1天回台

「中國政治地位最高台灣人」張克輝過世　享耆壽96歲！彰化出生

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

如何超快速剝茶葉蛋？　兩邊剝小洞→用力吹！

IVE張員瑛「流利飆三國語言」　主持6小時...直奔機場趕行程！

與2024年全一樣！年輕人爆買1996年舊日曆　 價格飆漲30倍

回家車票都買好！大一妹追劇「聲音開太大」被駡　3hrs後宿舍墜亡

長沙開第一槍！電影開演30分鐘內可退票　網大讚：建議全國推行

陸春運車票開搶！　候補訂單增至6個...一次可選9名乘車者

華為員工嗨爆「年收入近880萬」　大讚：我大華為發錢蠻大方

北京首都機場人潮擠爆！　台商今回台高峰期「可能差我一票！」

外出打工失蹤16年　男被尋獲竟成「野居人」…靠採食喝井水過活

近20萬台商返鄉投票！　「海、空大爆滿」拚選前最後1天回台

「中國政治地位最高台灣人」張克輝過世　享耆壽96歲！彰化出生

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

Google宣布裁員數百人！語音助理部門大砍　Fitbit高層出走

與2024年全一樣！年輕人爆買1996年舊日曆　 價格飆漲30倍

馬英九遭侯切割未受邀選前之夜？　朱立倫：不願馬再受綠營攻擊

Google助理取消17項功能　手機、手錶及智慧音箱受影響

狂開15槍射殺23歲朋友　18歲男把屍體「藏在氣墊床中」被捕

選前一天！侯友宜現身台中建國市場拜票…民眾夾道歡迎喊：凍蒜

姚采辰遊泰國「泳池比基尼」辣照曝光！　近2萬網友朝聖

加油等等！　下周汽油每公升擬降0.2元

小短腿的驕傲！柯基也能當搜救犬　超萌圓屁屁前進能登災區

高宇成／藍白合組聯合政府　掌握「憲政時刻」唯一機會

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

大陸熱門新聞

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

外出打工失蹤16年　男被尋獲竟成「野居人」…靠採食喝井水過活

中國政治地位最高台灣人　張克輝過世

北京首都機場人潮擠爆！「可能差我一票！」

私立國中收「午休費」？學生每人1142元

近20萬台商返鄉投票！

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！

全球最大固體運載火箭！中國「引力一號」海上成功首飛

保留ECFA關稅減讓？陸：可在一中原則上磋商

老闆不發年終員工氣到離職　過2周後悔了

陸稱破解蘋果「AirDrop技術」可查訊息散布者

華為員工嗨爆年收入近880萬　大讚：我大華為發錢蠻大方

福建計畫推台灣居民「網上換補領」居住證　

更多熱門

相關新聞

老闆霸氣砸66萬！帶員工去名牌店血拚

老闆霸氣砸66萬！帶員工去名牌店血拚

竹科工程師「年薪300萬是基本？」　他曝科技業內幕

竹科工程師「年薪300萬是基本？」　他曝科技業內幕

疫後旅宿房價創10年新高！最多貴13%　學者：應設漲幅天花板

疫後旅宿房價創10年新高！最多貴13%　學者：應設漲幅天花板

華為最新款筆電拆解用台積電5奈米製程　推翻中芯晶片神話

華為最新款筆電拆解用台積電5奈米製程　推翻中芯晶片神話

彭博：拆解華為最新筆電　5奈米晶片來自台積電

彭博：拆解華為最新筆電　5奈米晶片來自台積電

關鍵字：

華為員工收入年薪稅前獎金

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

即／台南凌晨嚴重火警！70歲翁受困送醫

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」　全讚爆極品

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

吳子嘉：「她」的力量進來　有助提高侯友宜勝選率

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

《單身地獄3》奎利致歉：太輕率

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

400字揭「新潮流如果贏了」　徐巧芯：對手不是淑華

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面