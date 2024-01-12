華為員工嗨爆「年收入近880萬」　大讚：我大華為發錢蠻大方

▲華為員工自曝年收入超過880萬。（圖／翻攝自CNMO）

記者鄭思楠／綜合報導

華為去年在手機業務重回正軌的背景下，全年營收實現了不錯的成長，這一成長也反映到華為員工的收入上。網路上一名疑似華為員工爆料稱，自己稅前獎金達到了91萬人民幣，再加上股票和薪資，年收入突破200萬元（約新台幣876萬）。

據《CNMO》報導，根據一名網友所爆料的圖片，一名疑似華為員工曬出了自己在獎金月的收入狀況。該名員工表示，「收入人生巔峰記錄一下，稅前獎金為91萬（人民幣，下同），所得稅超過30多萬，加上股票TUP、工資，妥妥的年收入突破200萬。」該員工還大讚，「我大華為發錢還是蠻大方的。」

對此，有網友羨慕表示，「除了羨慕就是羨慕，錢多就有意義」。上述網友則表示，「華為很好了，最起碼錢給夠。最可怕的是有些公司不只工作量大，錢還少。」

根據華為發布的2021年經營財報，華為當年約有19.5萬名員工，業務遍及170多個國家和地區，服務全球30多億人口。而華為2021年發放薪資、薪金及其他福利方面的費用為1,371.4億元人民幣，簡單計算可知，員工人均年薪為70.3萬，月薪平均達到了5.86萬。

華為不久前預計，2023年銷售收入超過7,000億元人民幣，成長率約9%。結合最新業績和先前的年薪數據來看，華為一名員工的年收入超過200萬元並不算離譜的事。