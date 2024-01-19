老闆突宣布「員工一人發4萬」！　10年累計發錢176億　

▲發紅包現場。（圖／翻攝自證券時報）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧方大集團董事局主席方威近日宣布，向每名在職員工大派1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元）紅包，退休員工每人亦可有2,000至3,000元（人民幣，下同）不等，總額或超過8,000萬。近10年，該集團相關福利政策費用支出超過32億元，給員工發放現金紅包近40億元（約新台幣176億）。

據《證券時報》報導，遼寧方大集團官方微信號18日深夜發布的消息顯示，董事局主席方威近日連續在旗下上市公司-東北制藥、中興商業等企業調研。在調研中，方威除了對企業相關工作提出意見和建議外，還建議向員工發放現金紅包，具體為2家公司在職員工一人發1萬元，中興商業退休員工每人發3000元，東北制藥退休員工每人發2000元。

截至2022年年末，中興商業在職員工總數為1241人，離退休職工人數為2162人；東北制藥在職員工總數為6694人，離退休職工人數為0。若以上述人數估算，方威此番將向兩家上市公司在職員工發放7935萬元，向離退休員工發放648.6萬元，合計8583.6萬元。

方威出生於1973年，遼寧瀋陽人。他為人低調，很少在公共活動中露面，是知名的「隱形富豪」。坊間曾傳聞，方威曾收購廢鐵轉賣給當地鋼鐵廠，後來一家鋼鐵廠用一處鐵礦抵債，由於鐵礦價格飆升，其由此發跡。但這種說法並未得到當事人證實。從公開報導來看，方威前些年整合炭素、鋼鐵、礦產等資產，才是其身家不斷做大的重要因素。

在2023年胡潤百富榜上，方威以630億元的財富值排在第59位，財富值較上一年增長170億元，排名增長40位。據遼寧方大集團官網介紹，公司總資產4000多億元，擁有員工近13萬人；2023年，集團銷售收入突破3000億元；2017年至2023年連續七年每年上繳稅金超百億元。

方威自身為人低調，但在給員工發紅包的事情上，其一直比較大方。每年年初，遼寧方大集團旗下公司向員工發放現金紅包的事總能引發網路關注。

近10年，該集團相關福利政策費用支出超過32億元，給員工發放現金紅包近40億元。截至2023年12月份，新海航加入方大集團兩年來，僅發放「孝敬父母金」就已累計超過了2.08億元。