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上市公司尾牙「參加獎只有100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家當乞丐

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少上班族很期待尾牙中獎和年終獎金。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆春節將至，許多公司紛紛辦起尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞。但一名網友抱怨，自己在一間上市公司上班，結果尾牙最大獎不到2萬，參加獎也只有100元，直呼「把大家當乞丐」，且辛苦一整晚，隔天還要上班，讓他超級崩潰，好奇「有人比我爛嗎？」文章曝光掀起討論。

「公司尾牙超爛！」原PO在Dcard發文表示，自己待的企業好歹是上市公司，在大集團底下，結果最大獎不到2萬元，參加獎也只有少少的100元，「真的把大家當乞丐呵呵」，時間還在平日晚上，隔天依舊要上班。他也透露，其實內心很不想去，可是偏偏今年輪到他們部門舉辦，所以還是得參加，好奇有沒有人的待遇比他們公司更差？

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上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO抱怨自家的尾牙很爛。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

不少人看到後紛紛表示，「原本以為我們公司發2000算爛了，結果看到你，我開心了許多」、「100的話真的寧願沒有」、「謝謝你，讓我知道我不是最爛的」、「發100羞辱性極強耶～不如沒有參加獎」、「參加獎沒有1000就乾脆尾牙不用吃了，直接折現」、「原本還在靠北我們公司安慰獎8000，發現好像很好了」、「聽到目前為止你的最精彩」、「一餐都不只100」。

也有網友分享，「我們公司沒有尾牙，一人發1千，之前有尾牙時也沒有參加獎，沒抽中就是沒抽中，也是辦在平日晚上，隔天照樣上班」、「來比爛的，我公司沒有尾牙也沒有發錢、禮盒，什麼都沒有」、「辦在假日晚上，獎項要求主管捐，主管拿家裡不要的垃圾出來給大家抽，還要你感恩戴德，最大獎一萬」、「我爸公司尾牙辦在平日中午，吃完下午繼續上班，相當奇葩」、「我們尾牙還要自己花錢參加」、「我們什麼都沒有，還要去幫廠商倒酒」。

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關鍵字：

公司尾牙待遇抱怨網友

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