大鳥姊姊、漢堡神偷都來了！　麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

▲麥當勞超可愛馬克杯對杯全台限量4萬組。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉真的要搶！為歡慶在台40周年，人氣速食品牌「麥當勞」特意請出經典4人物包括麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷，以Y2K慢網速風格打造超可愛「馬克杯對杯」，一共有2組合選擇，全台共限量4萬組，1月31日上午11時起於全門市開賣或售完為止。

▲馬克杯對杯一共有2組合選擇。

台灣麥當勞首次跨界合作知名設計師團隊「Five Metal Shop」，以Y2K的慢網速風格重新設計陪伴許多人長大的經典4人物，強勢推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」系列，其中，必收限量「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」，一共有2組合選擇，分別是麥當勞叔叔與大鳥姊姊（限量2.5萬組）、奶昔大哥與漢堡神偷（限量1.5萬組），可愛到不行，全台總計4萬組，1月31日上午11時起至2月27日於全門市開賣或售完為止，只要購買任一餐點加價368元即可獲得。

▲▼麥當勞台北昆明店、台北捷運板南線也能看到麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起的身影。

除外也特別於台北昆明店打造全球唯一「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」概念旗艦餐廳，除了有抖抖風格樓梯外，還有放大版麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷現身在玻璃窗，療癒爆表；且在台北捷運板南線部分車廂也能看到「麥當勞叔叔與好朋友們」的專屬設計圖樣，超欠打卡，麥粉肯定不能放過。