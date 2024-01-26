【廣編】年節送禮送健康！萬歲牌大推典雅質感禮盒　送得體面收得開心

【廣編特輯】

圖、文／萬歲牌提供

近年送禮送健康成趨勢，年節要選擇體面又養生的禮盒，堅果禮盒蟬聯七年成為「最想收禮市調」首選，堅果專家萬歲牌每年推出多款特殊堅果禮盒及桶裝堅果，口感香脆又富含營養，是年節送禮的熱門選擇。今年萬歲牌持續推陳出新，多款設計展現出典雅質感，美味的堅果受到跨年齡層歡迎，送給講究健康的親友、長輩等重要人士，都是年節禮盒不二之選，讓送禮的人送得體面、收禮的人開心。

萬歲牌今年推出不少新品，「饗艷綜合堅果禮盒」結合堅果與人氣甜食，加上古典窗花設計，更顯送禮者文青氣息；針對喜歡享受生活的親友，不妨挑選「堅果時刻綜合堅果禮盒」；想送給講究質感的對象，「繁花盛開綜合堅果禮盒」展現高雅品味。另外，包括珍饌綜合堅果禮盒、養生堅果禮盒、活力堅果禮盒、富貴有餘堅果禮盒以及吉祥迎春堅果禮盒等多款長銷禮盒，無論是送給長官或長輩、同儕、親戚朋友，皆是不錯的選擇。

每年萬歲牌年節期間，推出限定大桶裝各式經典堅果口味，滿足全家人的味蕾，像是熱銷原味開心果、無調味綜合果、蜜汁腰果及綜合纖果，還有今年推出的新品「帶膜腰果」，在家隨時隨地解嘴饞。

除了不斷開發優質新產品，更獨家打造「安心履歷」；每份產品包裝都有專屬 QR Code，只需掃描並輸入有效日期，就可即時追溯每一款堅果的來源、營養成分和檢驗報告，讓送禮更健康、食用更安心。此外，在全台超商、量販等上千家店點都能購買系列禮盒，即使臨時需要送禮，也可以輕鬆方便地取得。