酒類禮盒首選威士忌！Johnnie Walker XR系列「民調三指標奪冠」龍年送禮旗開得勝

▲對於職場的白領菁英來說，年節送禮不僅為了答謝上司與客戶夥伴過去一年對自己的照顧，選禮的同時也不可忽略禮品彰顯出的質感與祝福寓意。（圖／Shutterstock）

消費中心／綜合報導

#AD 2024春節正逢生肖龍年，在華人文化中可謂是喜上加喜、重中之重！在職場上更要把握龍年帶來的加倍喜氣，無論面對客戶或是工作夥伴，以一份難得的好禮回饋他們這一年的支持與鼓勵，同時也要抓緊機會為自己爭取深刻印象。不過送什麼禮，才顯得大氣又能好好地聊表敬意與心意？《ETtoday民調雲》特別在2023/12/29～2024/01/03舉辦「2024春節商務送禮大調查」，針對18歲以上的網路使用者為調查對象，共完成1,120份有效問卷，綜合超過6成目前職場主力30～49歲白領上班族的意見，從數據中可發現當今最火紅的職場送禮哲學三大關鍵詞分別是：知名度、價格與風味表現！

要如何解析送禮三大關鍵詞，萬裡挑一選中能緊緊繫住親友與長輩情誼的春節禮盒，其實不難，從問卷調查就可以看出普遍且不會出錯的送禮大方向！有鑒於現代人不僅希望送出意義非凡、象徵為來年祈願的春節贈禮，更希望這份禮物對於收禮人來說也能營造生活品味，此次「春節商務送禮大調查」特別先將問卷重點放在一般人節慶送禮的選擇上，調查發現，在可複選的情況下，水果、食品等應景禮盒佔了79.0%，酒類禮盒則位居第二佔63.0%，這個結果令不少人驚呼，「原來送酒的比例不少耶！」

繼續細問選擇的酒種，原來選擇在春節送出的酒類禮盒會被賦予更不凡的寓意，因此統計結果果不其然是以擁有尊爵風範、品味獨具的「威士忌禮盒」拔得頭籌，而且佔比高達89.8%，顯見其備受歡迎的程度。同時，問卷也特別關注大眾的品酩習慣，在「請問您最近三個月內飲用過以下哪些酒類」一題中，威士忌也以86.8%的佔比，大幅度超越啤酒的66.5%，可見除了適合純飲、調酒，時下也興起搭餐風潮的威士忌，已然成為廣受酒饕歡迎的酒類之一。

除此之外，人們在挑選威士忌以及禮盒系列時，決定性的因素也有異同之處。在選擇自飲威士忌時，理所當然是以「味道醇滑順口」為第一要件，其次是價格合理，第三才會考量到品牌知名度。但在特別挑選做為年節伴手禮的威士忌禮盒時，人們首重的則是一定要喊得出聲的「品牌高知名度」，確保遞出禮盒的那瞬間，能顯得體面大方，完全不用擔心失禮，接著依序才是價格合理以及講究醇滑順口的味道，畢竟從自己手上送出去的威士忌，好不好喝得要先過得了自己這一關，才能以滿滿的自信與客戶、長官和親友分享自己的鑑酒品味。

因此今年度的「送禮三大關鍵詞」，總結就是必須擁有「高知名度」，才能在送禮當下胸有成竹還能打開共通話題。第二則是確保「價格合理」，以漂亮與誠意兼具的價格，為自己和職場同僚、家族親友活絡彼此感情。第三則講究「味道醇滑順口」，讓芬芳馥郁的威士忌禮盒在收禮人心中留香，也為自己打造穩健且有魅力的好印象。

▲特別挑選威士忌禮盒做為年節伴手禮，人們首重的則是一定要喊得出聲的「品牌高知名度」，確保遞出禮盒的那瞬間，顯得體面大方。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）

然而「台灣市場」做為全球頂級威士忌的兵家必爭之地，對於已經長年培養出品酩心得的白領菁英來說，每家威士忌都各有它們值得微醺享用且珍藏的地方，在問卷調查的交叉分析下，更能統整出滿足大家需求的共識。針對品牌知名度、味道醇滑順口、風味層次豐富以及外觀包裝等選禮需求，《ETtoday民調雲》特別舉出市面上知名威士忌品牌讓民眾做選擇，然而無獨有偶的是，從數據上可以發現，最為關鍵的知名度、味道與風味表現，皆是由象徵傳奇經典的蘇格蘭威士忌領導品牌「Johnnie Walker約翰走路XR系列」摘得桂冠。尤其，當考量以「味道醇滑順口」與「風味層次豐富」做為節慶送禮首選時，更與第二名的品牌拉出4～6個百分點，可見當今春節送禮的品項，也須通過送禮人自己的品味標竿。

▲▼2024春節商務送禮大調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

品牌知名度與味道醇滑順口、風味層次豐富統計表現皆排名第一的「Johnnie Walker約翰走路XR系列」，在即將迎來的春節前夕，於威士忌市場已成為職場白領爭相指名的春節禮盒。其中，精選數種珍稀罕見且陳年熟成至少21年以上優質威士忌調和而成的「Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒」，就以無可比擬的精湛三維立體工藝詮釋足以匹配「菁英紳士」的尊爵酒款，首席調酒師同時也為璀璨金黃的琥珀色酒液帶來珍醇滑順的口感以及層次餘韻繚繞的風味。

▲於此次民調雲調查中，品牌知名度與味道醇滑順口、風味層次豐富統計表現皆排名第一的「Johnnie Walker約翰走路XR系列」。（圖／資料照）

整體平衡舒服的酒感，初入口時能嚐到融合蜂蜜、香草的柔美清新氣息，入喉以後則能漸次感受到果香以及馥郁濃厚的橡木熟成香氣。鴻運在天、氣勢萬千的龍年，就以象徵完美極致的「Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒」，表達對於職場前輩的尊敬心意，期許彼此來年「龍」圖大展。

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