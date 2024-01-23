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過年讓地球更輕鬆！新春送禮重實在　把握「一多三少」原則

▲▼花蓮環保局於市面上販售年節禮盒之賣場進行稽查，希望做到源頭減量，讓地球更輕鬆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局於市面上販售年節禮盒之賣場進行稽查，希望做到源頭減量，讓地球更輕鬆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局將於年節期間，依據環境部「限制產品過度包裝」公告，於市面上販售年節禮盒之賣場進行稽查，其中包含大型賣場、超商及地方民產店等，希望做到源頭減量，讓地球更輕鬆。

縣長徐榛蔚呼籲鄉親們，在採購禮品時應以「一多三少」的綠色包裝選購原則，「產品份量多、包裝材料少、種類少及印刷少」的禮盒商品優先選購，才可以減少垃圾產生與避免地球資源浪費。

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農曆春節是國人傳統送禮時節，隨著年節將近，市面上禮盒商品紛紛上市銷售，隨著時代的進步，禮物的包裝越來越多元化，禮物的外觀更是大家選購時的重點，但是精緻包裝所帶來的問題，則是增加龐大的垃圾量。

依據資源回收再利用法第十三條及第十四條及限制產品過度包裝法規，舉凡糕餅（及其他性質相類似者）、化妝品、酒類、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟，皆受限制產品過度包裝法規規範。

▲▼花蓮環保局於市面上販售年節禮盒之賣場進行稽查，希望做到源頭減量，讓地球更輕鬆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了避免過度包裝外，同時也不要忘記減少使用塑膠袋，選購禮盒時，如外包裝已附有提把，就可減少塑膠袋的使用，落實聰明消費愛地球，謹記「層層包裝沒必要，多餘襯墊可拿掉，禮盒實在最重要，過度包裝我不要」的口訣挑選禮盒，就不會選購到過度包裝的商品。

環保局呼籲民眾，為響應聯合國永續發展指標中第12項「責任消費與生產」，買禮盒不是買包裝，選購禮盒時避免購買過度包裝的產品，選購包裝簡潔的禮品，以減少資源消耗，過度包裝除了造成環境污染外，亦同時在消費者荷包反映出轉嫁費用的情形，請大家一起落實廢棄物源頭減量，達到有效節能減碳之目標，共同創造良好的生活環境品質。

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