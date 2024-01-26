尾牙沒揪選將吵成Google熱搜　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重

▲柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨2024大選結束後，日前舉辦感恩餐會，酬謝黨公職人員外，還邀來不少選舉期間大力相助的網紅如館長、愛莉莎莎等，但卻意外爆出沒有邀請前立委蔡壁如、立委陳琬惠以及前立委參選人李有宜等選將，還吵成熱搜話題。對此，柯文哲26日表示，當然有通知，也許比較慢，也不一定要正式請帖來才叫通知，「其實這都是小事，一頓飯不一定有吃沒吃也不是那麼嚴重，但不用在媒體上搞這麼大，我是覺得這樣不好啦」。

針對尾牙沒有邀請到前立委蔡壁如、立委陳琬惠以及前立委參選人李有宜，柯文哲說，第一點，一場吃飯有時候主辦單位漏通知誰，或是有通知對方沒接到，其實都有。

柯文哲說，這又是另外一個笑話，聽說昨天Google熱門搜尋是「民眾黨尾牙」，奇怪，民眾黨選舉是輸的一方，結果每天政論節目也沒有停止罵過，奇怪，每天在討論柯文哲跟民眾黨，不是選舉結束了？

柯文哲強調，不要拿一點小事情就無限擴大，他非常反對這種，各位媒體朋友，這種媒體亂象還是要解決。

媒體追問，是否沒有通知到當事人？柯文哲說，通知是要寄請帖，還是發個Line就可以？當然是有通知，也許比較慢，那也不一定要正式請帖才叫通知，「其實這都是小事，一頓飯不一定有吃沒吃也不是那麼嚴重，但不用在媒體上搞這麼大，我是覺得這樣不好啦」。

至於是否會演變成黨內人事鬥爭？柯文哲說，「我從來不認為這是什麼黨內人事鬥爭，沒這麼嚴重啦」，他重申，那種百分之百言論只有北韓，黨裡面有吵吵鬧鬧很正常，「本來夫妻都會吵架了，只是這種小事透過媒體無限放大，這才是今天我們的亂象，怎麼會民眾黨尾牙變成Google熱門搜尋？太奇怪了」。