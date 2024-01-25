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學生學「超派鐵拳」還嗆賠10萬就好　國中師氣炸：網紅負面示範

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

▲超哥痛毆Toyz影片在網路瘋傳。（圖／翻攝YouTube）

記者楊惠琪／台北報導

網紅超哥因不滿直播主 Toyz（劉偉健）批評自家餐廳的醋飯難吃，憤而當街動手將Toyz打得頭破血流，影片在網路瘋傳瘋，甚至成為國中生仿效對象。親職教養專家趙逸帆說，昨在國中課堂上，兩名男同學有樣學樣在學校上演「超派鐵拳」、「超派過肩摔」，事後檢討還嗆罰10萬就沒事，痛批網紅成了負面教材，毫無教育與正向意義。

趙逸帆接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，超哥與Toyz衝突影片連日延燒，昨在某所國中教學時，目睹幾名男學生邊打鬧玩耍，邊聊這則新聞，有學生說：「超哥打的好，Toyz嘴秋就是欠扁」，另有兩名學生模仿超哥打人動作，一人喊著「超派鐵拳」出拳，另一人接著一記「超派過肩摔」。

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趙逸帆說，當下出言制止、板起臉孔嚴肅訓話，竟有學生嘻皮笑臉回嘴：「罰10萬就沒事了！本來就該扁！」。讓他當場氣炸，反問學生：「哪位同學現在可以不靠父母，自己拿出10萬元」，也藉此進行機會教育，引導學生學習正確的人際衝突處理方式。

趙逸帆指出，網紅為了追求流量拍片，但每一支影片，也都是一個榜樣，都像是一顆小種子般，網紅應該思考，要讓「暴力種子」還是「溫和待人種子」種進孩子心中。他說，毆打的影片不是不能拍，但「強調戲劇效果」這件事必須做，否則影片出來後，造成一窩蜂跟風與模仿，造成的影響難以想像，別忘了新北割喉暴力事件的沉痛教訓。

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