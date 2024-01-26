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抓包賀瓏「買網軍按愛心？」　他一看笑：該解約求償！網揭內幕

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人士，導致《賀瓏夜夜秀》遭出征。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者周亭瑋／綜合報導

賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》近日因歧視議題，引發軒然大波，而遲遲不道歉的他也成了眾矢之的。前台大感染科醫師林氏璧PO文表示，有網友發現，賀瓏最新的貼文中出現一堆假帳號按讚，質疑他買網軍，但由於手法太過明顯，讓他忍不住吐槽，「不知這樣做有什麼意義？」

林氏璧在臉書發文提到，在賀瓏最新貼文中，出現大量越南文名字的帳號按愛心，數量破百且一看就很假，被網友抓包買網軍，「這些帳號，點進去看，每一個都是0粉絲的粉絲專頁，且類別直接寫行銷代理商，好詭異，假到不能再假。」

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他直言，之前看到的網軍，就算是外國人，好像多半也是個人帳號，「我只是很好奇，如果這真的是網軍，這家公司以後不要混了。這麼容易被抓包的網軍，賀瓏可以解約求償嗎？或是公布一下是哪一間，避免以後有意購買網軍者踩雷。」

▲賀瓏最新的貼文中，出現許多網軍按愛心。（圖／翻攝自臉書／賀瓏 Hello）

▲賀瓏最新的貼文中，出現許多網軍按愛心。（圖／翻攝自臉書／賀瓏 Hello）

對此，網友們紛紛笑回，「按怒的看起來都是真人」、「這批網軍的品質很差，可能是買最便宜的方案」、「真真假假，真不知道該相信什麼了」、「直接問他...貴公司怎麼計算費用，發票三聯式抬頭要寫什麼呢」。

不過，也有人推測，這是反串攻擊，「這是CP值很高的攻擊方式，花少少錢，找打手公司用一大堆一看就知道是機器人的帳號去『讚美』你的攻擊對象，越噁爛的讚美越好，這樣就把『花笨錢美化自己』的屎盆扣在敵人的頭上了。

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