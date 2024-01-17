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新年相聚開瓶蘇格登開年更豐順！蘇格登「2024花火版」敬獻視覺與味覺的雙重享受

▲▼ 蘇格登,開春,春節,威士忌。（圖／品牌提供）

▲蘇格登2024年度花火版，為迎接嶄新的新年揭開序幕！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

#AD蘇格登作為蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌，在這歲末年終之際隆重敬獻蘇格登2024年度花火版，匠心獨具的燙金工藝設計凝聚一整年的喜悅，為迎接嶄新的新年揭開序幕。展開華麗外盒透出內裡絢爛璀爛的煙火，將稍縱即逝的美好瞬間化作永恆的回憶，更象徵來年絢麗多姿的意象。蘇格登2024年度花火版透過其歡樂氛圍的包裝設計和匠心獨具的製酒工藝，更完美展現品牌在品質和細節的極致追求，每一瓶蘇格登2024花火版都是承載醞釀數年的絕佳豐味之作。

▲▼ 蘇格登,開春,春節,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登15年單一麥芽威士忌於木桶歷經至少15年的緩慢熟成，再從來自歐洲橡木桶與美國橡木桶黃金比例完美融合，造就酒體圓潤滑順，極具優雅的濃郁酒質，又有著層次豐富的平衡口感，獨一無二的甜美果實風味，帶有濃厚花卉香氣及新鮮柑橘水果香氣，極致豐醇的飽滿口感，彰顯多元的非凡特性。

▲▼ 蘇格登,開春,春節,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，以世界頂級貴腐酒產地之一的法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，深金色酒液富含蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣及酸甜水果風味，清爽的口感更是作為相聚一起碰杯的首選，共享溫馨的醇金時刻。

▲▼ 蘇格登,開春,春節,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登15年單一麥芽威士忌2024花火版
酒精濃度：40%
容量：700 ml
獨創「雙溫慢淬」延時工法，緩蒸慢餾延長酒液與銅對話的時間，只要輕啜一口就能感受到芬芳滿溢，盡顯精湛慢工藝，造就首席優雅醇順之作。

▲▼ 蘇格登,開春,春節,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌2024花火版
容量：700ml
酒精濃度：40%
濃縮南法陽光的深金色，展現如蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣，融合令人垂涎的蜜桃、香梨、檸檬、柑橘，酸甜的水果風味。如絲綢般柔滑綿密的堅果奶油口感，層疊在口中綻放的水果乾、橘子果醬、糖果的甜美，尾韻留下耐人尋味的香料氣息。

建議飲用方式：純飲或冰飲皆宜，加入4-5顆小冰塊，能夠感受到酒體釋放截然不同的輕盈葡萄酸甜風味，極適合居住於四季悶熱的台灣消費者。

蘇格登2024花火版為新年獻上視覺與味覺的雙重享受，是團聚慶賀最佳的選擇，與親人、摯友慶祝歡聚時刻開瓶蘇格登，開年更豐順！

▲▼ 蘇格登,開春,春節,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登2024花火版即日起限量販售中，售完為止。欲知詳情，請關注蘇格登官方網站官方粉絲頁追蹤最新動態，或逕洽尊榮服務專線0809-066-661。

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]
[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

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