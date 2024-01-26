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新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

▲▼ 新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載 。（圖／品牌）

▲迎新年總是少不了聚餐時刻，來自日本清爽的「可爾必思」是不錯的解膩選擇。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

迎新年比平常多了不少吃喝歡聚的時刻，但聚餐時大魚大肉覺得油膩，如何讓味蕾與身體同樣愉悅呢？來自日本清爽的「可爾必思」就是不錯的解膩選擇，含有百年乳酸菌幫助消化，酸酸甜有如初戀的青春滋味陪你不油膩的享受每一場美食饗宴。在這美食與節慶交織的季節裏，「可爾必思」推出限定水語包裝，為迎新春的時節添上一抹青春的活力。

▲▼ 新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載 。（圖／品牌）

▲新年迎接新氣象，2024年「可爾必思」水語限定包裝上市。

過年期間圍爐團圓大吃大喝，餐桌上豐盛多樣的年菜是眾人期盼的焦點，鮮美澎湃的佛跳牆、長年菜等精緻菜色下肚，各種風味填滿味蕾和腸胃，還沒和親友聊完就開始感到負擔和油膩了嗎？這種時候清淡無味的飲料提不起勁、碳酸飲料又覺得氣泡太多再也喝不下去，這些煩惱在遇到酸甜清爽的「可爾必思」後就能立馬消散。酸酸甜甜的好滋味與中餐、西餐、日式料理都很搭，不分年齡廣受長輩和小朋友喜愛。

今年過年「可爾必思」應景換上季節限定新包裝，為佳節團圓更添愉快氣氛。回顧「可爾必思」品牌歷史，1923年就在歐洲舉辦過設計募集活動，為混沌時期的藝術家們帶來希望。鼓勵藝術的精神在2023年延續，「可爾必思」在台灣舉辦專屬學生的設計競賽，邀請學生們設計與「可爾必思」品牌形象相符的海報與包裝，為品牌注入青春的活力。成為2024年限定版的包裝是由巫明叡同學設計而成，以七夕銀河的星星為創意靈感，將水玉圓點轉變成四人樂團，彷彿演奏出「可爾必思」獨有的酸甜滋味。

▲▼ 新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載 。（圖／品牌）

▲過年圍爐大魚大肉，搭配酸甜清爽的「可爾必思」，油膩感立馬消散。

來自日本百年的「可爾必思」乳酸菌，可以幫助消化改善腸道環境。乳酸菌製造出的乳酸會在腸胃中捍衛健康，抑制壞菌生長、刺激腸道機能，因此對腸道有幫助，每一次享受「可爾必思」的酸甜美味時，也是在補充乳酸菌照顧腸胃健康。

新年迎接新氣象，隨著2024年「可爾必思」水語限定包裝上市，這位「巷口好鄰居」以嶄新面貌在新年傳遞青春活力，為佳節團聚帶來一點新鮮感。大餐後來一瓶「可爾必思」，享受經典的清爽酸甜平復油膩感，助你在過年豐富的大餐中輕鬆消化，歡喜迎接充滿青春活力的一年，和家人共同創造美好的回憶。

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