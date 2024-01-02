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年前盤點最該入手「寶藏家電」　網友按讚「2024沒它不行！長這麼大都喝了什麼」

電,BRITA淨水器,開飲機,喝水,飲用水（圖／品牌提供）

▲瞬熱式開飲機及櫥下型雙溫組成為現代人新歡，主要是瞬熱、方便、健康，讓每天喝的水更安心，因此成為新年添購新家電的最佳選擇。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

歲末大掃除不僅要汰換舊物，也是添購新家電的熱門時機，很多人會利用年終獎金，趁著各大品牌優惠促銷完成心中的「家電必買清單」，例如換個大電視、升級電腦，買台吸塵器幫忙清潔，除了這些熱門品類，黑馬竄起的「淨水器」更是近年新星級寶藏家電，特別是櫥下型雙溫組與瞬熱式開飲機詢問度超高，可以取代傳統熱水壺或老舊水龍頭，一打開就能喝到純淨好水，吸引不少人紛紛更換，直呼「用過就懂」、「長這麼大，到底都喝了些什麼？」，受歡迎程度也成為新居落成配置首選。

現代人講究質感生活，每天喝的水也該好好「除舊佈新」一下，網友就大推很值得入手瞬熱式開飲機或櫥下型雙溫組，尤其新春期間，親朋好友上門走春拜年，少不了茶水招待，沏一壺熱騰騰的清香好茶，感覺特別溫暖，只是熱水煮沸的時間久，要化解等候的尷尬，這時候有一台BRITA Model ONE瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機，隨時一按就有熱水可以沖泡，配合四段控溫、四段水量，主打的就是智能隨飲，而且喝多少、煮多少，加入自來水後，只要5秒就能把水煮開之外，還有MAXTRA+濾芯去除水垢、除氯及濾除煮不掉的重金屬，再加上UVC殺菌，四重淨水科技先濾再殺，不僅喝的健康，生飲也放心，更增添飲品的風味。

家電,BRITA淨水器,開飲機,喝水,飲用水（圖／品牌提供）

▲BRITA Model ONE瞬熱智能溫控UVC滅菌開飲機，主打智能隨飲，配合四段控溫、四段水量，減少需要等候熱水煮沸的時間。

除了不用再空等煮水，不論是早上起床口乾舌燥想要一杯溫水潤潤喉、突然想喝杯香濃醇咖啡提神醒腦，或是晚上追劇要來碗泡麵當宵夜、小嬰兒肚子餓急需要泡奶支援時，只要家中有智能溫控的瞬熱飲水機，不管是哪一種飲水需求情況，都能省時省力快速解決，使用上也很方便，BRITA開飲機不僅免安裝、隨裝隨用，如A4小巧不佔位，白色極簡美型，對於各種室內風格都很百搭。

家電,BRITA淨水器,開飲機,喝水,飲用水（圖／品牌提供）

▲如A4小巧美型的瞬熱飲水機，不僅免安裝，放在家中任何一個地方都很百搭。

BRITA還提供了淨水加熱一次到位的mypure pro X9櫥下瞬熱雙溫淨水組，包含一台櫥下淨水器及一台櫥下飲水機，同樣有多段控溫控量，便利滿足生活中各種用水時刻之外，更是過年煮團圓飯的最佳幫手，像是煮湯、川燙等，想加熱水隨時都有，完全隨心所欲，不用再等候熱水滾才能開始料理的冏境；而一般廚房常有熱水壺、快煮壺等許多加熱設備，這些通通都可以拋掉，因為一組扺六機，也沒有熱缸占用，整體輕薄短小，可為櫥下騰出更多使用空間，讓收納變得更有靈活度，放置更多料理食材和廚房必備品。

家電,BRITA淨水器,開飲機,喝水,飲用水（圖／品牌提供）

▲淨水加熱一次到位的BRITA mypure pro X9櫥下瞬熱雙溫淨水組，一組扺六機，輕薄短小不佔空間。

而BRITA能夠省去煮水等熱的時間，其中關鍵就是導入專利半導體鍍膜石英管加熱技術，3秒急速升溫，還不易堆積水垢，再加上0.01微米中空絲膜濾芯，濾除99.99%病毒&細菌，以及特有的UV紫外線殺菌燈加熱前再淨化，最高規格濾病毒加殺菌功能，為每日要喝的水多重把關，無論大人小孩都可安心入口；此外，加熱效率高，但耗能超低，省電80%，每天用下來電費最省，網友直推「投資一台真的很可以，真正享受生活」、「2024沒它不行」，不少夫妻認為「好的淨水器是婚姻延續的重要拼圖」，新手人夫更是一看到就含淚按讚。

家電,BRITA淨水器,開飲機,喝水,飲用水（圖／品牌提供）

▲網路上有「三機救婚姻」說法，現在更多了一寶，不少夫妻就說「好的淨水器是婚姻延續的重要拼圖。」

新年汰舊換新迎好運，就從家人的健康做起，每天飲水量不只要足夠，喝的水更是萬分馬虎不得，BRITA有多款不同類型淨水器，而依據效能、安裝空間與位置等來挑選，都可找到適合自己的，從此再也不用跟家人大眼瞪小眼，爭執誰把水喝光沒有燒水。現在BRITA更推出舊換新限時優惠，買mypure pro淨水器最高享2000元回饋金，註冊登錄再送中空絲膜濾芯一支(市價$10,000以上)，購買櫥下型濾水器及開飲機還可抽象徵龍年好運的故宮金地雲龍杯，讓你由內而外「龍」好運！

汰舊換新迎好運歲末活動：
 BRITA舊換新限時優惠
 買櫥下型濾水器及開飲機即可抽故宮金地雲龍杯(價值8500)
 買mypure pro系列上網登錄送中空絲膜濾芯一支

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