維持新春氣場的減齡髮寶！家樂福爆賣「麗仕黑亮洗髮乳」蘊含何首烏＋黑芝麻雙黑精萃

▲在家樂福一開賣就人氣爆棚的「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」，是不少凍齡女神們返鄉過年的秘密武器！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「髮質有多好，顏值就有多高！」這句話到了輕熟齡階段更能體會。尤其即將迎接過年春節，當然不能頂著一頭乾燥又遮不住的顯老白髮，返鄉和好久不見的親戚朋友拜年！

時下看不出真實年紀的凍齡女神們，即使再忙碌都要定期上健身房、找醫美做好內外保養，以無懈可擊的新氣場，迎接新春新氣象。但百密總有一疏，懂得為肌膚準備全套保養，那麼秀髮呢？與其花大錢做醫美，不如趁新年前從「頭」開始，用家樂福熱賣、討論度爆表的麗仕LUX「黑亮新品」，還自己一頭烏黑秀亮髮色。親民的入手價還能揪家中長輩一起維持染黑髮的亮度，不只顯白更讓視覺減齡，一瓶還要再解決枯燥黯淡的困擾，讓烏黑秀髮的你成為新年走春中最亮麗的嬌點！

▲返鄉過年前，就讓討論度爆表的麗仕LUX「黑亮新品」為秀髮守住年齡秘密。

揭開頭髮老化的秘密

LUX黑曜煥亮洗髮乳針對「極致黑亮的光澤感」精準出擊

想想每天照鏡子、連一個毛孔都容不下的心情，怎麼能忍受象徵變老的白髮從頭上竄出？其實隨著年紀增長，頭髮和肌膚一樣都會出現「老化症狀」！只要留心一定能發現，像是髮絲易斷、尾端有分岔枯黃就可能有缺水問題，如果整顆頭看起來毛燥又黯淡無光，更加無法撐起臉上精緻的妝容，若是還夾雜著幾綹顯而易見的白髮，稱謂瞬間就從「姐姐」變「大姐」，甚至邁入「姨、嬸」之路也不遠。如果不想要站在同輩同儕旁，還被誤認是長輩，現在就別對日漸枯燥、花白的秀髮視若無睹了，想照護老化無光的頭髮，就從日常保養做起。

▲借鑑傳統養髮秘訣，麗仕精選「何首烏及黑芝麻」打造雙黑精萃。

老祖先的智慧注重食補，何首烏及黑芝麻無論古今都被認為是亮黑髮色的滋補聖物，全新推出的「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」借鑑傳統養髮秘訣，精選「何首烏及黑芝麻」打造雙黑精萃，何首烏精萃針對髮絲帶來曜黑光感，並且精準補充營養，幫秀髮養好逆齡基底。黑芝麻精粹主打能滋養髮絲，為秀髮注入烏黑光澤感，極致黑亮的光澤感讓整個人不僅看起來煥然一新，就連氣場也顯得柔和且青春減齡。光是看背影，也能奇蹟似地從阿姨感乾燥髮，變身成原生感黑髮女高中生！

然而光是喚回最重要的烏黑光澤，對於麗仕LUX來說遠遠不夠。為寵粉而生的「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」，每瓶更主打蘊含「超過60萬億玻尿酸分子」等奢華護髮成分，清潔的同時將保濕力滿滿注入毛鱗片層與髮芯，由內而外打造更加高效鎖水、柔順細緻的秀髮。

小編實測2週有感

亮澤感爆棚「染後髮色」也更顯深邃

無懼歲月的有感「逆齡養髮術」，讓每次洗髮都成為一天當中最熱切的期待！《ETtoday新聞雲》小編實際試洗2週後發現，原本染過的頭髮在經過「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」全面加持後，本來不覺得自己的髮質有什麼大問題，沒想到卻有感提升波光粼粼的亮澤度，就像是敷過保濕面膜的肌膚，呈現青春專屬的保水透亮，而且光澤感還能讓原本的髮色更加烏黑深邃，喝飽水的柔順秀髮也不易斷裂，就像天天上髮廊為秀髮送上養護SPA，不讓歲月時光在頭髮上留下枯燥花白的痕跡。

▲豐盈綿密的泡沫，帶走髒污的同時更要賦予秀髮逆襲的烏亮光澤！

▲小編試用2週後，原本乾燥的髮絲養出豐盈光澤，無論從哪個角度看去都閃耀著迷人自然光彩！

別讓秀髮洩漏你的年齡

鎖定全台家樂福「囤貨預備起」新春氣場要像女明星一樣水亮

保養的錢不能省，為所有消費者獻上極致黑髮養護體驗的「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」，超高CP值更是讓人不囤貨都說不過去！「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」目前就在全台家樂福開賣，就算整理行李時忘了帶一罐返鄉洗，在老家就近採買也好方便。讓每一天的新年早上，都靠一頭光澤黑髮帶動整個人顯白又高級的完美氣色，為新年開出好彩「頭」！新春務必維持最重要的自信氣場，別讓缺水秀髮洩漏年齡秘密，愈早召喚「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」愈能即刻為秀髮聚光，確保在即將到來的新春時刻，都能閃著動人光采。

▲▼「麗仕LUX黑曜煥亮洗髮乳」目前在全台家樂福開賣。

一瓶養出極致烏亮的秀髮 >> https://bit.ly/48PUEOP