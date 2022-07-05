　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夏日健康神助攻！「可爾必思」DIY百變特調　親子一起調製更有趣

▲▼「可爾必思」親子特調。（圖／記者湯興漢攝）

▲「可爾必思」乳酸菌發酵乳，含乳酸菌幫助消化維持腸道健康，直接喝口感好。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

天氣越來越熱，小孩胃口越來越差，不妨試試清爽開胃的選擇「可爾必思」乳酸菌發酵乳，日本百年飲品「可爾必思」含乳酸菌幫助消化維持腸道健康，可直接與水調配飲用外，還可以發揮巧思，添加進日常飲品中製成創意特調，做出清爽又美味的好滋味，暑假就和孩子一起動手做，為孩子們製造美好回憶，網友們大推「很喜歡這瓶飲料」、「粉絲團上好多應用招數可以學」！

在1919年7月7日 七夕時上市，至今已有103年歷史的「可爾必思」，他的誕生有段有趣的故事，創辦人三島海雲先生在內蒙古旅行時，因長途跋涉而感到疲累，但他喝了當地製造的傳統酸乳後竟神奇的恢復元氣。回到日本就開始研究酸奶與乳酸菌，最後以優質乳源為原料，脫脂後加入獨家的乳酸菌，再經過長時間發酵製成「可爾必思」乳酸菌發酵乳，讓大眾享受酸甜美味時，也補充乳酸菌照顧腸胃健康。

▲▼「可爾必思」親子特調。（圖／記者湯興漢攝）

▲「可爾必思」以優質乳源為原料，脫脂後加入獨特的乳酸菌，再經過長時間發酵製成。

炎炎夏日孩子們放暑假在家，家長們也發揮巧思，把握與孩子們一起互動的好機會。「可爾必思」乳酸菌發酵乳可依個人口味以水調整濃度後直接飲用，或依喜好製作成各種風味飲品，也可加入甜點、入菜調味，有人做成「大人的滋味」，也有人做成「健康營養風味」，符合消費者喜歡求新求變新口味的喜好，是一款百變的DIY好幫手。且根據日本研究，孩子為了重要的人獨立製作「可爾必思」時，有助孩子正向人格發展，因此「可爾必思」也成為許多親子家庭必備的飲品，在家時可以一起調配飲用享受親子時光外，也可以鼓勵孩子自己獨力調配製作增加成就感！

親子早餐時光除了豆漿、果汁、牛奶，網友推薦製作「『可爾必思』特調香蕉豆乳」，只要把一根量的香蕉泥、「可爾必思」和無糖豆漿加在一起，就能蹦出意想不到的好滋味，口感也更升級。DIY調配時可讓小孩用叉子隨意把香蕉切塊搗碎，增加孩子製作時的趣味性；點心時間推薦「芒果牛奶『可爾必思』」，時令的芒果香甜美味，讓小孩將芒果丁壓成泥，再加入「可爾必思」、牛奶混合，整杯飲料透出嫩黃色吸引食慾，一杯裡面喝得到乳酸菌、芒果、牛奶等健康營養，香甜美味讓人一口接著一口，酸甜乳酸菌跟水果、牛奶這麼配，推薦大家一起嘗試看看。

【「可爾必思」特調香蕉豆乳】
「可爾必思」乳酸菌發酵乳....約50cc
豆乳（無糖豆漿）....約150cc
香蕉1根

【作法】
1.將「可爾必思」發酵乳：豆乳（無糖豆漿），約1：2～3之比例倒入杯中
2.再用叉子隨意將香蕉切塊搗碎
3.倒入杯中並攪拌均勻即可享用！
亦可改為「可爾必思」發酵乳：牛奶1：7～8之比例，喝起來更加香甜喔

▲▼「可爾必思」親子特調。（圖／記者湯興漢攝）

▲只要加香蕉泥、「可爾必思」乳酸菌發酵乳、無糖豆漿，就能蹦出意想不到的好滋味。

【芒果牛奶「可爾必思」】
芒果(切塊)…………………………………約100g
「可爾必思」乳酸菌發酵乳 ……… …………約50cc
牛奶 ………………………………………約250cc
冰塊…………………………………………適量

【作法】
1. 芒果切丁後壓成泥
2. 再加入「可爾必思」乳酸菌發酵乳、牛奶、冰塊攪拌均勻即可

▲▼「可爾必思」親子特調。（圖／記者湯興漢攝）

▲點心時間推薦「芒果調飲」，整杯飲料透出嫩黃色吸引食慾。

夏日胃口不好，不妨試試「可爾必思」乳酸菌發酵乳！兼具健康又美味，還可以為飲品、料理變化出不同的層次風味，做出大人小孩都喜歡的酸甜清爽滋味。親子一起或鼓勵孩子自己完成，「好玩、好喝、好拍」都是美好的體驗與回憶。且乳酸菌幫助消化，享受酸甜美味的同時身心都喜悅，是家庭健康神助攻不可或缺的一員。

►粉絲團：https://www.facebook.com/calpis.tw
►官網：https://www.asahisoftdrinks.com.tw/calpis

ET快訊
快訊／卓君澤《全明星》接替蔡尚樺！「隊經理大換血」名單曝光
獨／「十五神虎幫」電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過
快訊／林智堅要告王鴻薇！　「抹黑奧步侮辱我人格」
業者噴藥驅蛀蟲竟沒清場　4歲女童中毒慘死
無碼男來台灣了！　Google街景畫面傻眼
朱俐靜媽媽癌逝「5個月就走了」　6年內母女相繼離世
快訊／午後雨彈開炸！　14縣市大雨特報
5款知名印尼泡麵農藥超標！　4噸退運銷毀
快訊／抄襲案翻轉！指導教授親上火線：余正煌用林智堅資料

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本乳酸菌飲料「可爾必思」最高！無加糖「沁涼輕爽」引爆今夏鹹酸甜熱

夏日健康神助攻！「可爾必思」DIY百變特調　親子一起調製更有趣

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

全家開賣郭台銘「家用PCR檢測機」！　售價、內容物一次看

明天開搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

紫外線殺菌藏風險！家電達人提「避雷」5撇步

好想咬一口！OPEN小將變身超商美食　大亨堡抱枕毯、御飯糰手帕超Q

27萬元教案獎金等你來爭取　灃食食育教師大賽報名進入倒數

【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

【廣編】大稻埕必拍景點再+1　翻玩古蹟旅館「airC＆C」全新開張

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

夏日健康神助攻！「可爾必思」DIY百變特調　親子一起調製更有趣

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

全家開賣郭台銘「家用PCR檢測機」！　售價、內容物一次看

明天開搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

紫外線殺菌藏風險！家電達人提「避雷」5撇步

好想咬一口！OPEN小將變身超商美食　大亨堡抱枕毯、御飯糰手帕超Q

27萬元教案獎金等你來爭取　灃食食育教師大賽報名進入倒數

【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

【廣編】大稻埕必拍景點再+1　翻玩古蹟旅館「airC＆C」全新開張

漢堡買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」快收下　還有咖啡買2送2

趙立堅酸台灣「蹭會」　外交部怒：中國濫用職權霸凌破壞常規

加了滑嫩愛玉！清爽系「水果多多手搖杯」開喝　百香果、檸檬都有

蓋好方艙以後「偷方艙」　前工人一周扛走540台電視機

「TaiSPO台灣國際運動及健身展」開放報名　轉型升級搶攻國際市場

《搖曳露營△》上映…推特關鍵字「宅男惡臭」引論戰：進去就想吐

國慶回家「冰箱炸裂全是血」　比特犬被煙火嚇到不認得她

柯佳嬿床戲激戰林柏宏　台詞「恥度」太高他招架不住

不只黃珊珊！柯文哲原想培養「3名市長接班人」　黃國昌列入名單

大谷翔平進入5月逐漸加溫　美媒預測有望連莊MVP

狠心媽將新生兒丟棄下水道　2隻浪浪「神救援」...網讚：有靈性

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

消費熱門新聞

全家開賣郭台銘「家用PCR檢測機」！

頂呱呱連5天5隻炸雞腿下殺68折！

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

Sony BRAVIA XR OLED　全系列台灣售價發布

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

拿坡里「炸雞買8送8」開吃！

全球唯一！　7-11「七龍珠主題店」林口重磅登場

麥當勞最新「微牽絲起司排堡」來了

揪團搶「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲招待粉絲爽玩

foodpanda「7月超殺優惠碼」快收下

紫外線殺菌藏風險　專家提避雷5步

帝亞吉歐逆境相挺餐飲業！

甜美主播逛到失心瘋！「桃園統領廣場」新櫃驚喜開箱

8大速食店最新「超殺優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

南投文化園區武德殿整修完成　暑假首日重啟

南投文化園區武德殿整修完成　暑假首日重啟

南投縣文化園區內的「歷史建築南投武德殿及其附屬建築群」，包括縣史館、南投陶展示館及縣史圖書文獻室，歷經2年閉館整修，在暑假第一天的7月1日重新對外開放。

阿翰「西打咖啡」好喝炸！網友實測嚇瘋

阿翰「西打咖啡」好喝炸！網友實測嚇瘋

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

拿成績換取獎勵　親子的交易風險

拿成績換取獎勵　親子的交易風險

不懂孩子在想什麼？可以從「畫」下手

不懂孩子在想什麼？可以從「畫」下手

關鍵字：

可爾必思特調親子

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

快訊／恭喜趙小僑生了！剖腹產娃經紀人報喜「母女平安」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面