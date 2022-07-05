夏日健康神助攻！「可爾必思」DIY百變特調　親子一起調製更有趣

▲「可爾必思」乳酸菌發酵乳，含乳酸菌幫助消化維持腸道健康，直接喝口感好。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

天氣越來越熱，小孩胃口越來越差，不妨試試清爽開胃的選擇「可爾必思」乳酸菌發酵乳，日本百年飲品「可爾必思」含乳酸菌幫助消化維持腸道健康，可直接與水調配飲用外，還可以發揮巧思，添加進日常飲品中製成創意特調，做出清爽又美味的好滋味，暑假就和孩子一起動手做，為孩子們製造美好回憶，網友們大推「很喜歡這瓶飲料」、「粉絲團上好多應用招數可以學」！

在1919年7月7日 七夕時上市，至今已有103年歷史的「可爾必思」，他的誕生有段有趣的故事，創辦人三島海雲先生在內蒙古旅行時，因長途跋涉而感到疲累，但他喝了當地製造的傳統酸乳後竟神奇的恢復元氣。回到日本就開始研究酸奶與乳酸菌，最後以優質乳源為原料，脫脂後加入獨家的乳酸菌，再經過長時間發酵製成「可爾必思」乳酸菌發酵乳，讓大眾享受酸甜美味時，也補充乳酸菌照顧腸胃健康。

▲「可爾必思」以優質乳源為原料，脫脂後加入獨特的乳酸菌，再經過長時間發酵製成。

炎炎夏日孩子們放暑假在家，家長們也發揮巧思，把握與孩子們一起互動的好機會。「可爾必思」乳酸菌發酵乳可依個人口味以水調整濃度後直接飲用，或依喜好製作成各種風味飲品，也可加入甜點、入菜調味，有人做成「大人的滋味」，也有人做成「健康營養風味」，符合消費者喜歡求新求變新口味的喜好，是一款百變的DIY好幫手。且根據日本研究，孩子為了重要的人獨立製作「可爾必思」時，有助孩子正向人格發展，因此「可爾必思」也成為許多親子家庭必備的飲品，在家時可以一起調配飲用享受親子時光外，也可以鼓勵孩子自己獨力調配製作增加成就感！

親子早餐時光除了豆漿、果汁、牛奶，網友推薦製作「『可爾必思』特調香蕉豆乳」，只要把一根量的香蕉泥、「可爾必思」和無糖豆漿加在一起，就能蹦出意想不到的好滋味，口感也更升級。DIY調配時可讓小孩用叉子隨意把香蕉切塊搗碎，增加孩子製作時的趣味性；點心時間推薦「芒果牛奶『可爾必思』」，時令的芒果香甜美味，讓小孩將芒果丁壓成泥，再加入「可爾必思」、牛奶混合，整杯飲料透出嫩黃色吸引食慾，一杯裡面喝得到乳酸菌、芒果、牛奶等健康營養，香甜美味讓人一口接著一口，酸甜乳酸菌跟水果、牛奶這麼配，推薦大家一起嘗試看看。

【「可爾必思」特調香蕉豆乳】

「可爾必思」乳酸菌發酵乳....約50cc

豆乳（無糖豆漿）....約150cc

香蕉1根

【作法】

1.將「可爾必思」發酵乳：豆乳（無糖豆漿），約1：2～3之比例倒入杯中

2.再用叉子隨意將香蕉切塊搗碎

3.倒入杯中並攪拌均勻即可享用！

亦可改為「可爾必思」發酵乳：牛奶1：7～8之比例，喝起來更加香甜喔

▲只要加香蕉泥、「可爾必思」乳酸菌發酵乳、無糖豆漿，就能蹦出意想不到的好滋味。

【芒果牛奶「可爾必思」】

芒果(切塊)…………………………………約100g

「可爾必思」乳酸菌發酵乳 ……… …………約50cc

牛奶 ………………………………………約250cc

冰塊…………………………………………適量

【作法】

1. 芒果切丁後壓成泥

2. 再加入「可爾必思」乳酸菌發酵乳、牛奶、冰塊攪拌均勻即可

▲點心時間推薦「芒果調飲」，整杯飲料透出嫩黃色吸引食慾。

夏日胃口不好，不妨試試「可爾必思」乳酸菌發酵乳！兼具健康又美味，還可以為飲品、料理變化出不同的層次風味，做出大人小孩都喜歡的酸甜清爽滋味。親子一起或鼓勵孩子自己完成，「好玩、好喝、好拍」都是美好的體驗與回憶。且乳酸菌幫助消化，享受酸甜美味的同時身心都喜悅，是家庭健康神助攻不可或缺的一員。

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