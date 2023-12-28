美簽署國防授權法「護台」　陸國防部：操控台灣問題是危險賭注

▲ 大陸國防部發言人吳謙正告美國停止武裝台灣 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國總統拜登正式簽署2024國防授權法案（NDAA 2024）生效，包括提高美國軍費，增強太平洋勢力、對抗中國在印太地區軍事擴張，以及協助強化台灣自我防衛能力。大陸國防部發言人吳謙今（28）日痛批美國粗暴干涉中國內政，通過各種手段操縱台灣問題，是十分危險的賭注。

吳謙舉例，美國國防費用在世界主要國家中名列第一，高於其後9個國家軍費的總和，約佔全球軍費開支總額40%。美方一方面加速自身軍事發展，強化亞太軍力部署，鞏固雙邊軍事同盟，拼湊三邊安全夥伴關係和四邊機制的問題。一方面炒作不存在的中國軍事威脅，加劇國際社會陣營對抗和軍隊競賽，對當前國際安全體系和全球治理體系造成嚴重衝擊。

吳謙說，「我們要求美方摒棄過時的舊安全觀與零和博弈的冷戰，客觀理性的看待中國，看待中國軍力發展，以免陷在霸權迷失中難以自豪。」

吳謙表示，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的觀光往來和軍事聯繫。美方通過各種手段操縱台灣問題，是十分危險的賭注。」

吳謙指出，要求美方充分認清該法案涉華條款的嚴重危害性，停止借任何名義以任何方式武裝台灣，停止以台制華的挑釁行徑，以實際行動維護地區的和平與穩定。

▲美國多次對台軍售，引起大陸解放軍強烈不滿。（示意圖／路透）

有媒體提問美國國防部本月16日批准向台灣出售3億美元的設備（約94億台幣），將出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，協助維護台灣的戰術資訊系統，提高應對大陸威脅以及未來威脅的能力。

吳謙今日再次強調，「第一句話叫「以台制華」注定失敗。第二句話叫「以武謀獨」死路一條。」

先前，吳謙透過大陸國防部微信公號發佈消息稱，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。要求美方停止武裝台灣，切實將不支持「台獨」的表態落實到具體行動，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。