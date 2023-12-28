涉貪？李尚福至今下落不明　陸國防部低調避談「貪腐零容忍」

▲ 大陸國防部發言人吳謙始終未證實李尚福疑似涉貪。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國十四屆全國政協第12次主席會議昨27日在北京召開會議，撤除3名軍工高層的政協委員資格，外傳與大陸前國防部長李尚福有關，疑似「集體」涉及火箭軍貪腐案。大陸國防部長發言人吳謙對此表示，解放軍對腐敗和不正風氣零容忍，沒有更多回應。

大陸前國務委員兼國防部長李尚福日前被免職，行蹤不明，外界盛傳李尚福涉及貪腐，大陸國防部至今低調處理，不願正面回應任何消息。

外媒法新社首先提問，大陸國防部最新人選以及李尚福下落？吳謙只說，「注意到你的問題，請關注我們（中國國防部）的微信以及最新權威發布」。

接著日本放送協會（NHK）則追問，大陸全國政協委員吳燕生、劉石泉、王長青3名軍工高層昨被撤銷政協委員資格原因？以及剛發佈的共產黨紀律處分條例第三十條新加違反國家財經紀律，政府採購管理等財經活動中有違法行為的話嚴格處理，是否與解放軍腐敗有關？

吳謙首先指出，「中國軍隊始終堅持依法治軍，全面從嚴治軍，對腐敗問題和不正之風『零容忍』。」關於是否涉貪？他僅表示，「向有關部門了解情況」。

▲大陸前國防部長李尚福至今下落不明。（圖／路透）

大陸全國政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議27日在北京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。該會議審議通過撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

港媒《星島日報》引述消息稱，3名軍工高層捲入中共解放軍火箭軍腐敗案，涉及軍事裝備採購，李尚福疑似也牽涉其中。但大陸軍方至今對於李尚福具體被免職的原因，是否涉及不法案件尚未做出回應。