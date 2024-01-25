小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

▲嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌。（圖／翻攝自林緗亭臉書，下同）



記者黃資真／嘉義報導

2018年選戰期間曾被網紅「小商人」公開力挺，稱讚是「小隻馬、娃娃臉」的嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在臉書透露自己罹患乳癌，但治療期間仍持續透過網路向鄉民分享政府資訊，今(25)日她更在臉書PO出理成光頭的照片，並露出一如既往的陽光笑容，強調她正在「成長茁壯中」！

41歲的林緗亭18日在臉書透露，她在去年12月發生胸口有硬塊，經過一系列檢查後確認罹患乳癌，「從醫生口中聽到這兩個字時，我的心情跟你們現在看到文字的狀態一樣震驚！！」不敢置信她還未到國健署鼓勵篩檢的年紀，卻被告知罹癌。

「除了勇敢面對，我找不到退路了！」林緗亭說，這1個月來她不斷搜尋文章，看了好多關於乳癌的報導與文獻，醫院和鄉公所兩地跑，心情起起伏伏，就連打出這段文字向大家報告這個消息，對現在心理狀況不佳的自己而言，其實並不容易，不過為避免過多傳言出現，依舊決定親自跟大家說明。

▲林緗亭PO出治療過程的照片。



林緗亭表示，之後的一整年，除了鄉政運作的公務之外，其餘的對外活動都必須先停止，即鄉內的婚喪喜慶、廟宇祭典、社區協會活動、學校慶典、餐會……等活動，一切循醫囑皆需暫停，但鄉內推動的大型建設、計畫性活動、重要會議仍會由她親自作決議，「請鄉親們不必擔心，水上鄉政事務會在軌道上運行」，同時請大家放心，她會正向積極面對疾病並且戰勝病魔，「給我超標的正能量，讓我每天都被快樂與希望包圍。」

接續幾天，林緗亭也會在臉書分享治療進度，像是她在上周左肩裝了人工血管，還在臉書貼出一張本人的光頭照，並秀出招牌燦爛笑容，她笑說「覺得光頭的林緗亭很可愛」，同時也提到，41歲遇到人生一個大關卡，這個關卡有著好多障礙需要跨過，不過理光頭這關已經先輕鬆跨過了，期盼自己持續成長茁壯。