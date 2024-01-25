　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

▲▼ 嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌。（圖／翻攝自林緗亭臉書）

▲嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌。（圖／翻攝自林緗亭臉書，下同）

記者黃資真／嘉義報導

2018年選戰期間曾被網紅「小商人」公開力挺，稱讚是「小隻馬、娃娃臉」的嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在臉書透露自己罹患乳癌，但治療期間仍持續透過網路向鄉民分享政府資訊，今(25)日她更在臉書PO出理成光頭的照片，並露出一如既往的陽光笑容，強調她正在「成長茁壯中」！

41歲的林緗亭18日在臉書透露，她在去年12月發生胸口有硬塊，經過一系列檢查後確認罹患乳癌，「從醫生口中聽到這兩個字時，我的心情跟你們現在看到文字的狀態一樣震驚！！」不敢置信她還未到國健署鼓勵篩檢的年紀，卻被告知罹癌。

「除了勇敢面對，我找不到退路了！」林緗亭說，這1個月來她不斷搜尋文章，看了好多關於乳癌的報導與文獻，醫院和鄉公所兩地跑，心情起起伏伏，就連打出這段文字向大家報告這個消息，對現在心理狀況不佳的自己而言，其實並不容易，不過為避免過多傳言出現，依舊決定親自跟大家說明。

▲▼ 嘉義縣水上鄉長林緗亭罹患乳癌。（圖／翻攝自林緗亭臉書）

▲林緗亭PO出治療過程的照片。

林緗亭表示，之後的一整年，除了鄉政運作的公務之外，其餘的對外活動都必須先停止，即鄉內的婚喪喜慶、廟宇祭典、社區協會活動、學校慶典、餐會……等活動，一切循醫囑皆需暫停，但鄉內推動的大型建設、計畫性活動、重要會議仍會由她親自作決議，「請鄉親們不必擔心，水上鄉政事務會在軌道上運行」，同時請大家放心，她會正向積極面對疾病並且戰勝病魔，「給我超標的正能量，讓我每天都被快樂與希望包圍。」

接續幾天，林緗亭也會在臉書分享治療進度，像是她在上周左肩裝了人工血管，還在臉書貼出一張本人的光頭照，並秀出招牌燦爛笑容，她笑說「覺得光頭的林緗亭很可愛」，同時也提到，41歲遇到人生一個大關卡，這個關卡有著好多障礙需要跨過，不過理光頭這關已經先輕鬆跨過了，期盼自己持續成長茁壯。

ET快訊
TWICE官方無預警發子瑜返台影片！　網感動噴淚
泥醉妹回家倒沙發　慘遭性侵
還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波
韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連四屆立委連任失敗
高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」死亡
民眾黨中評會今通過「禁不分區雙重黨籍」　黃珊珊：依規定辦理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

快訊／小貨車撞飛騎士再衝撞診所！女倒地滿臉血　護理師急關切

沒注意車前狀況！高雄男開車「巷內自撞電桿」　整輛側翻躺路中

快訊／下班注意！國1員林段貨車、3轎車連環追撞　回堵2K

21歲無照男開車恍神撞護欄　4輪朝天翻半圈…自行爬出車外

小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

「ACE交易所」知名律師總裁涉洗錢　羈押禁見首晚吃薑母鴨應景

枉死國三生火化！父母難忍悲痛先行離開　堂弟雨中捧骨灰送別

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

快訊／小貨車撞飛騎士再衝撞診所！女倒地滿臉血　護理師急關切

沒注意車前狀況！高雄男開車「巷內自撞電桿」　整輛側翻躺路中

快訊／下班注意！國1員林段貨車、3轎車連環追撞　回堵2K

21歲無照男開車恍神撞護欄　4輪朝天翻半圈…自行爬出車外

小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

「ACE交易所」知名律師總裁涉洗錢　羈押禁見首晚吃薑母鴨應景

枉死國三生火化！父母難忍悲痛先行離開　堂弟雨中捧骨灰送別

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

前進澎湖開出第3個品牌「点爭鮮」　業者：還在評估中

SOGO大巨蛋「明年8月全開」　露天餐廳、最美地下街、精品準備逛起來

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大

花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

天氣1狀態中風風險更高！　醫揭4招護血管

玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／一家5口命案複驗　3幼子「1疑遭勒殺、2人中毒」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

遭割頸國三生無緣畢業典禮　校方頒發畢業證書

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

更多熱門

相關新聞

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

41歲嘉義縣水上鄉鄉長林緗亭就職一年多，日前自曝罹患乳癌，並表示自己相當震驚，但會勇敢面對，宣布未來幾個月對外活動先停止，她昨在臉書貼出自己光頭的照片，網友紛紛留言打氣。

罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛

罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

嘉義健身房玻璃門突爆碎　店員看傻：以為是冰塊

嘉義健身房玻璃門突爆碎　店員看傻：以為是冰塊

玩耍撞到後腦杓！嘉義女童午睡叫不醒送醫亡

玩耍撞到後腦杓！嘉義女童午睡叫不醒送醫亡

關鍵字：

林緗亭嘉義水上鄉長乳癌

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

快訊／7-11開出2張千萬發票！

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面