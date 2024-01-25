台灣OL遭美科技公司裁員！　她全程直播超錯愕：才剛買房

▲克蘿伊得知自己被裁員，錯愕反應全被錄下。（圖／翻攝X@colorsofchloe）

記者張方瑀、吳美依／綜合報導

美國遊戲通訊軟體Discord宣布裁員17%，來自台灣的產品部門主管克蘿伊（Chloe Shih）得知自己也是其中一員時，震驚地摀嘴尖叫、狂爆粗口，事後也將錯愕反應分享至社群平台X。事實上，她去年10月才正式搬入新買的房子，未料不到2個月就沒了工作。

根據這段13日發布的影片，克蘿伊在視訊會議中才得知公司將裁員17%、也就是170人，她收到資遣信件時錯愕不已，馬上告訴同事與未婚夫，並且直呼「這太瘋狂了，我要怎麼辦？」

克蘿伊在Discord任職2年多，她10日就發布影片表示，明天高層將宣布一次「大規模公司重組」，有預感自己會被開除，「Twitch昨天才剛宣布大規模裁員，這嚇到我了，這也可能發生在我身上。」因此，克蘿伊才決定在視訊會議時側錄影片，沒想到真的被她說中了。

克蘿伊受訪時坦言，發布影片時內心頗為掙扎，因為這不是一個好消息，但她最終認為分享這段經驗是正確的，「我的手機被打爆了，湧入人們傳來的大量訊息。他們告訴我，在這個裁員季，我的影片讓他們感覺沒那麼孤單。」

美媒The Verge報導，Discord首席執行長希特倫（Jason Citron）表示，裁員是為了「提升我們的關注力，改善我們的合作方式，並為我們的組織帶來更多靈活度」，公司並未陷入嚴重財務困境，但過去幾年員工數成長過快，自2020年起已經翻漲5倍，「因此，我們執行了更多計畫，營運效率卻更低了。」

據報，2月1日起，Discord將向被資遣員工提供3個月失業轉職服務、5個月月薪遣散費等福利。