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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稅收超徵3671億！發現金？補台電？　行政院兩大使用目標曝光

▲▼行政院會後記者會 發言人林子倫 中選會副主委陳朝建。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人主持院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管2023年全球經濟表現降溫，但台灣仍繳出亮眼成績，全年稅收超徵3671億元，為史上第三高，也達成連續7年歲入歲出賸餘的紀錄。針對相關規劃，行政院發言人林子倫25日說，相關經費運用會堅守財政紀律，鎖定優先還債、加強建設投資兩大目標，穩健符合國家與國人需求的方式，妥善運用相關財源推動國家政務，讓台灣能更永續發展。

2022年稅收超徵近5000元億創紀錄，才有了後來的全民共享普發現金6000元政策，讓民眾大享「小確幸」。如今，2023年稅收再度超徵，且數額來到3671億元，民間除了關切是否發現金外，考量到台電鉅額虧損、勞健保的經營狀況等，政府的運用規劃都引人關注。

針對2023年稅收超徵3671億創史上第三高，行政院發言人林子倫說，目前政府會持續堅守財政紀律，努力投入相關建設，帶動民間投資。因為台灣近年來的經濟穩健成長，在去年，連續7年總預算都有歲入歲出的賸餘，2022年更高達5000億，讓疫情之後能強化社會韌性，全民共享經濟的成果。

林子倫提到，關於2023年度的稅收，已經確定總預算有賸餘，行政院再次感謝民間社會和政府共創經濟佳績，政府也會廣納社會意見，就總體賸餘情形進行商討。

林子倫重申，相關經費運用會堅守財政紀律，鎖定優先還債、加強建設投資兩大目標，穩健符合國家與國人需求的方式，妥善運用相關財源推動國家政務，讓台灣能更永續發展。

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