提賴清德都不去KTV　韓國瑜：我會去但我有浩然正氣、有正念

▲國民黨不分區立委韓國瑜於「如何當個好立委」戰鬥營致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

戰鬥藍發起人趙少康今召開「如何當個好立委」戰鬥營，請不分區立委韓國瑜致詞。韓國瑜致詞時自嘲提到，總統賴清德說他當立委12年都不去KTV，而他做不好示範偶爾還是會去唱歌、喝酒聊天，跟同事嘻嘻哈哈，「但我心中有浩然正氣、有正念。」

韓國瑜今在致詞時先表示，各位新科立委一定緊張、刺激，但也感受到選民濃濃期待，上將退伍陳永康也像大姑娘進洞房一樣，第一次進立院，謝龍介也是第一次；韓也對33歲的廖偉翔開玩笑說，「當初初戀女友生子嫁給我，生下孩子跟你差不多」，此話一出讓不少立委大笑，但韓也說自己是開玩笑，不是倚老賣老。

韓國瑜接著提到，賴清德稱他當立委12年沒應酬、連卡拉OK都沒去，而他做不好示範偶爾還是會去唱歌、喝酒聊天，跟同事嘻嘻哈哈，「但我心中有浩然正氣、有正念。」

韓國瑜致詞時也以小老鷹展翅飛的故事勉勵新科立委。韓表示，老鷹在懸崖邊起飛時，後面的小鷹很興奮，因為只要展翅成功，就能翱翔九天，但當小鷹要起飛時，爸爸媽媽很著急，因為失敗就掉在谷底，就被狐狸叼走，如果失敗的小鷹太多，狐狸就先埋起來，抓下一隻小鷹，立委也是如此。

韓國瑜說，新科立委意氣風發、大聲疾呼人民需要，但有些狐狸就是在等著你掉下來，如何趨吉避凶、又問政能保安全的立委，很重要。

